Государство поддержит модернизацию инфраструктуры водного хозяйства Маарду суммой в 3,6 млн евро

Находящееся в собственности государства целевое учреждение ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK) поддержит реконструкцию и расширение инфраструктуры водного хозяйства расположенного по соседству с Маарду района ручья Крооди в сумме 3,6 миллиона евро за счет средств Фонда сплочения. Общая стоимость проекта — 5,1 миллиона евро, и остальную часть средств вложат город Марду и OÜ Kroodi Vesi. Благодаря работам в будущем будут снижены экологические риски, связанные с ручьем Крооди, говорится в пресс-релизе KIK.

Цель проекта ‒ привести имеющуюся инфраструктуру общественного водопровода и канализации промышленной зоны города Маарду в соответствие с действующими требованиями. Проект охватывает как охрану грунтовых вод, качество питьевой воды, так и сбор и очистку сточных вод. Кроме того, на территории возле озера Маарду будут сооружены общий водопровод и канализация, чтобы обеспечить качественными услугами приблизительно пятьсот новых клиентов.

”Загрязнение ручья Крооди шло десятилетиями, но сегодня инициирован проект ликвидации загрязнения. Улучшению состояния водоема будет способствовать в числе прочего и реконструкция инфраструктуры водного хозяйства”, ‒ сказал руководитель подразделения пособий KIK Прийт Парткаль.

Осуществление проекта запланировано на 2014-2020 годы за счет меры структурного пособия ”Развитие инфраструктуры водного хозяйства”, разработанной Министерством окружающей среды.

В связи с ручьем Крооди государство параллельно осуществляет несколько проектов с целью ликвидации как имеющегося загрязнения, так и сегодняшних источников опасности. По заказу Министерства окружающей среды и при финансировании KIK ручей Крооди планируется очистить к концу 2021 года.

Ручей Крооди был прокопан между озером Маарду и заливом Мууга в 1893 году, и на его берегах в течение долгого времени существовали крупные промышленные территории: на левом берегу находится промышленный район Маарду, а на правом ‒ территория бывшего AS Eesti Fosforiit.

Качество воды в ручье Крооди было наихудшим в шестидесятых и семидесятых годах, когда для защиты водоема не предпринималось даже самых элементарных мер. По сравнению со второй половиной прошлого века качество воды значительно улучшилось, однако крупнейшими источниками загрязнения являются дренаж бывшего Eesti Fosforiit и сброс вод горнодобычи Маарду.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За семнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 миллиарда евро.