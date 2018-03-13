Государство поддержит кружки по интересам дополнительными субсидиями

Государство будет выделять местным самоуправлениям дополнительных 15 миллионов евро в год на организацию образования и деятельности по интересам, сообщает Министерство образования и науки.

Субсидии побудили местные самоуправления к сотрудничеству и при помощи дополнительных средств деятельность по интересам станет доступна почти 92 тысячам молодых людей.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, новая система субсидирования хороша не только потому, что многие молодые люди, до сих пор не занимавшиеся в кружках, смогут принять участие в образовании и деятельности по интересам, но и потому, что она заставила города и волости задуматься над тем, как работать над созданием общественного блага, чем и является образование и деятельность по интересам, при этом налаживая более тесное сотрудничество как внутри самого местного самоуправления, так и с другими муниципальными единицами. ”Многие волости впервые стали сотрудничать занимаясь именно делами молодежи, — сказала Репс. — Хорошая совместная работа объединившихся волостей уже показывает первые хорошие результаты и принесет удовольствие от занятия любимым делом почти 92 тысячам молодых людей”.

Для того, чтобы воспользоваться дополнительными государственными субсидиями, волость или город должны были самостоятельно или совместно с другими волостями или городами подать в Эстонский центр работы с молодежью программу, в которой описывалось нынешняя ситуация с образованием и деятельностью по интересам, узкие места, а также планируемые действия по их решению. Всего было представлено 163 программы, из них 10% были поданы несколькими самоуправлениями совместно.

В программах было предложено более 1800 действий и проектов, на реализацию которых местные самоуправления планируют использовать дополнительные государственные субсидии. Больше всего проектов предполагается провести в области культуры (29%), на втором месте находится спорт (24%). Деятельность в сфере естественных и точных наук и технологии составляет 12%. 26% запланированной деятельности затрагивает сразу несколько сфер.

Субсидии планируется использовать как для покрытия транспортных расходов, так и для найма новых руководителей кружков и для дополнительной оплаты труда уже имеющихся работников в связи с ростом трудовой нагрузки.

Государство запустило систему дополнительного субсидирования образования и деятельности по интересам в 2017 году, тогда сумма составляла 6 миллионов евро, в этом году — 15 миллионов евро. Субсидии выделяются с целью улучшить доступность образования и деятельности по интересам и предложить молодежи более разнообразные возможности для досуга в областях культуры, спорта, а также естественных и точных наук и технологии.