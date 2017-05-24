Государство планирует открыть в Таллинне 8 пунктов обмена шприцев

По плану, новые пункты будут открыты в Мустамяэ, Кристийне и в Ласнамяэ.

Институт развития здоровья (TAI) за счет госфинансирования собирается открыть в Таллинне до восьми пунктов обмена шприцев, или ”центров снижения вреда”. Сотрудничество с управой Пыхья-Таллинна застопорилось, в других районах в перспективе новые пункты также не предвидятся, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлом году старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд судился, чтобы открыть пункт обмена шприцев для MTÜ Aidsi Tugikeskus по адресу Палдиски мнт., 36а. И выиграл. Окружной суд, несмотря на несогласие жильцов, дал право оказывать услугу именно по этому адресу — в общественных интересах.

Основательное исследование

TAI провел новое основательное исследование траекторий передвижений наркоманов, в ходе которого выяснил, что место на Палдиском шоссе находится в стороне. Таким образом, несмотся на разрешение суда, было решено не финансировать обмен шприцев в этом месте, оставив право заниматься заместительной терапией. С прошлого года до настоящего момента в Пыхья-Таллинне нет пункта обмена шприцев, есть только мобильный, заезжающий туда. На основании исследования TAI предложил открыть новый на улице Ситси. Это, по их оценке, ”перекресток”, располагающийся на стыке микрорайонов Копли, Карьямаа и Пельгуранна.

Но живущие на Ситси люди проявили активность: весной создали ”общество Ситси” и обещают любыми способами бороться с открытием этого пункта. Аргументы — те же, что и у жильцов с Эрика, где ранее располагался подобный пункт: это многоквартирный дом, вблизи — детсады-школы.

Больше пунктов

Представитель TAI Алена Курбатова объяснила, что цель — предоставлять услугу максимально эффективно, и там, где наркоманы есть. Они — по всему городу. Но на основании их мест жительства и маршрутов выделили пять зон, где и следует открыть новые пункты. Помимдо двух имеющихся, расположенных в центре города, они были бы полезны в Кристийне — на границе Лиллекюла и Тонди, в Мустамяэ — на границе микрорайонов Кадака и Мустамяэ, в Ласнамяэ — прежде всего на Сели, позже — на Паэ.

Наркоманов хватает и на Астангу, и в Мяннику; туда планируется организовать мобильные пункты обмены шприцев: раз в неделю там будут ездить специальные автобусы.

TAI также предполагает, что когда центров станет больше, это развеет и главный страх жильцов: вместо того, чтобы ”все наркоманы города собирались под их балконами”, они ”рассеются” по пунктам.

Первый такой пункт — в Ласнамяэ — планируется открыть уже осенью сего года. Точных адресов Eesti Päevaleht выяснить не удалось.