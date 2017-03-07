Государство обяжет фирмы избавиться от "танкистов", а непослушным "перекроет кислород"

В конце года в бизнес-среде Эстонии произойдут серьезные изменения, в результате которых предприятиям будет запрещено указывать в коммерческом регистре недействительных получателей прибыли.

На данный момент в Эстонии существует определенное количество фирм, настоящие владельцы которых скрывают свое участие, прикрываясь, например, каким-нибудь банком или адвокатом, а то и просто ”танкистом”. Это представляет проблему с той точки зрения, что настоящим получателем прибыли может оказаться кто-то из политиков, чиновников, связанных с политикой предпринимателей или просто человек, которому по какой-то причине необходимо скрыть свою связь с фирмой.

Подготовленный Министерством финансов новый закон по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма предусматривает изменения порядка ведения коммерческого регистра и сделает обязательным внесение реальных получателей прибыли, если их доля в фирме составляет более 25%. Так, до 15 сентября все, кто отмечен в качестве владельца фирмы, но действует в интересах другого лица, должны будут занести в регистр действительных владельцев.

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Согласно закону, банки, нотариусы, адвокаты и другие т.н. имеющие обязательства лица обязаны избегать бизнес-отношений с фирмами, действительные владельцы которых не желают афишировать свою личность. По сути это означает закрытие банковских счетов фирмы, невозможность совершения сделок с недвижимостью и ведение бизнеса практически во всех его проявлениях.

Предельная норма считающихся крупными наличных денежных средств, о движении которых имеющие обязательство по извещению фирмы, учреждения и лица обязаны сообщать в соответствующие инстанции, будет снижена с нынешних 15 000 евро до 10 000 евро. Для недоходных объединений и целевых учреждений — до 5000 евро. Расширится и круг фирм и лиц, на которых ложится обязательство по информированию о подозрительных денежных потоках.