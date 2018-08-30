30.08.2018, 11:29

Государство обратило внимание на групповую молодежную преступность. Усиленная борьба с ней — отныне в приоритете

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rus.delfi.ee
EST 6
Ministrid Urmas Reinsalu ja Andres Anvelt ning põhja prefekt Kristian Jaani õhtust kambadessanti tegemas.
Ministrid Urmas Reinsalu ja Andres Anvelt ning põhja prefekt Kristian Jaani õhtust kambadessanti tegemas.Foto: Ilmar Saabas

Министры Рейнсалу и Анвельт в рамках встречи определились с приоритетами борьбы с преступностью. Акценты будут сделаны на киберпреступлениях, также обратят внимание на групповую молодежную преступность и насилие.


”Сегодня мы с министром внутренних дел установили приоритет — расследование преступлений несовершеннолетних, совершенных в группе, а также насильственные действия. Ради скорости делопроизводства следователи должны сделать на это акцент”, — заявил министр Урмас Рейнсалу. ”Важно, чтобы насилие не распространялось, и люди чувствовали бы себя в безопасности”, — добавил он.

На собрании договорились, что для реализации планов увеличат обнаружение и конфискацию доходов, полученных преступным путем, сосредоточатся на жертвах, займутся вопросом высылки преступников-иностранцев. Кроме того, как минимум на нынешнем уровне приоритетности будут вестись уголовные производства по организованным наркопреступлениям и торговле людьми.

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