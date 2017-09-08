Государство незаконно использует резерв Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов

По оценке как Госконтроля, так и канцлера права, для разрешения ситуации следует изменить законы.

В опубликованном в начале сентября отчете Госконтроль, как и в прошлом году, отметил, что Министерство финансов в 2016 году опять использовало деньги Больничной кассы и Кассы по безработице, потому что у самого государства было недостаточно свободных средств, пишет Eesti Päevaleht. Как Госконтроль, так канцлер права придерживаются мнения, что использование денег в других целях, кроме вложения или осуществления платежей Больничной кассы и Кассы по безработице, даже временно, не соответствует законам.

В прошлом году, когда Госконтроль обратил на это внимание, изменили Закон о госбюджете, но не законы о Больничной кассе и страховании от безработицы. Канцлер права Юлле Мадизе отметила, что если государство хочет разрешить такое использование денег, законы следует согласовать между собой.

По мнению канцлера права, изменяя законы, следует учитывать, что использование денег Больничной кассы и Кассы по безработице для решения проблемы ликвидности можно разрешить только тогда, когда это не ограничивает использование денег для выполнения целей Больничной кассы и Кассы по безработице. Это означает, что у Больничной кассы и Кассы по безработице должна быть возможность в любой момент использовать свои деньги. "Больничная касса и Касса по безработице при выполнении задач не должны испытывать нехватку денег при реализации какого бы то ни было риска, в том числе в случае неожиданного экономического кризиса или другой сложной ситуации. Это явно противоречило бы их сущности и целям, а также данным налогоплательщикам посылам и обещаниям", — отметила Мадизе.

Советник отдела связей с общественностью Министерства финансов Отть Хейнапуу проблемы ликвидности не видит и заверил, что согласно заключенному с государством договору, Больничной кассе и Кассе по безработице гарантирована возможность всегда использовать свои деньги. Таким образом, по словам Хейнапуу, некорректно утверждать, что правительство использовало деньги Больничной кассы и Кассы по безработице. Хейнапуу согласился, что формулировку законов можно уточнить, но, по его мнению, в этом нет необходимости.

Остаток в казне меньше резерва

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон не согласен с сегодняшней практикой и не поддерживает и уточнение законов. То, что государство уже залезало в резерв Кассы по безработице, по словам Петерсона, ясно, потому что в промежутке резерв Кассы по безработице был больше, чем на самом деле было денег в государственной казне.

Петерсон считает основным вопросом то, как обеспечат наличие резерва в случае кризиса. "Если сейчас, в хорошие времена, шли в минус, то какова эта гарантия, что в плохие времена не пойдут еще глубже в минус? — задал он вопрос. — Резерв Кассы по безработице собран именно для того, чтобы когда он понадобится, он был. По нашему мнению, сегодняшняя практика государства этого не гарантирует".

Министерство финансов годами говорило, что у них есть четкий план для управления денежными потоками и проблемы ликвидности не возникнет. По словам Петерсона, совет Кассы по безработице посчитал эти разговоры неубедительными.

Поскольку Министерство финансов не согласно с Госконтролем, госконтролер Алар Карис обратился к председателю спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом Юргену Лиги. Бывший министр финансов, реформист Лиги, в бытность которого министром деньги Больничной кассы и Кассы по безработице присоединили к государственной казне, годами защищал идею объединения касс.

И сейчас, будучи в оппозиции, Лиги поддерживает использование денег Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов государства, потому что финансы государства должны быть целостными. По мнению Лиги, ни одна заинтересованная группа не должна считать, что собранная по закону налоговая казна принадлежит им. При этом Лиги все-таки видит в бюджетной политике правительства проблему, которой он называет траты не по средствам.