Государство не следит, сколько находящихся под защитой беженцев путешествует в Эстонию

Поскольку помещенные в страны Евросоюза военные беженцы не должны оповещать правительства о своих миграционных планах, у эстонских госучреждений нет информации, сколько всего таких беженцев находится в Эстонии.

Возьмем один простой пример. Помещенный в Германию военный беженец из Сирии решает поехать на север. Вскоре он уже в Таллинне — проводит здесь пару дней и отправляется дальше в Финляндию. Есть ли у всех причастных стран информация о его странствиях? Как утверждается, нет.

Советник Министерства социальных дел по социальной сфере Кайса Юпрус-Тали поясняет: "У получивших защиту в других странах ЕС беженцев такие же права для путешествий, как у находящихся в Эстонии беженцев. Это означает, что в Евросоюзе можно свободно путешествовать и об этом не нужно сообщать. Поэтому невозможно оценить, сколько направленных в другие страны беженцев путешествует, например, в Эстонию".

Прибывшие в Эстонию беженцы имеют право в течение 180 дней 90 дней находиться вне Эстонии. Сейчас в путешествии за пределами Эстонии находятся в районе 25 военных беженцев, из которых никто не превысил разрешенный срок нахождения за границей.

В Эстонию в понедельник прибыли три семьи беженцев, вместе с которыми Эстония приняла 120 военных беженцев. Официально из этих людей уехал только один мужчина из Ирака, который вернулся на родину.