Государство намерено привлечь добровольцев для обеспечения благополучия пожилых

Государство объявило поставку, в рамках которой государство опробует более активное вовлечение добровольцев в систему попечительства. Цель поставки – с помощью добровольцев поддержать пожилых и других совершеннолетних людей с особыми потребностями, нуждающихся в направлении, посторонней помощи или наблюдении, чтобы справляться с повседневной жизнью.

”Социальные работники каждодневно выполняют и такие задачи, которые не предполагают профильного образования и для выполнения которых можно воспользоваться помощью сообщества”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Добровольцы не заменят социального работника, но часто могут оказать необходимую помощь, которая может не быть обеспечена услугами местного самоуправления. Вовлечение местной общины и большее внимание к ее членам позволят пожилому человеку или человеку с недугом дольше жить у себя дома и упредят попадание в дом попечения. Зачастую, предотвращению больших проблем может помочь и наличие партнера для беседы”.

Участники конкурса поставки должны представить министерству свое видение организации работы добровольцев в системе попечительства. Поставка разделена надвое по регионам: Северная Эстония и Южная Эстония и на каждую часть можно подать одну заявку. С победителями будет заключен двухлетний договор, в течение которого они в сотрудничестве с местными управлениями и оказывающими услуги попечения учреждениями вовлекут добровольцев в оказание помощи пожилым и людям с особыми потребностями.

”Мы хотим развивать и вовлечение пожилых в добровольческую деятельность”, — сказала министр Ива. ”Потенциал и преимущества пожилых эстоноземельцев остаются неиспользованными, поэтому одно из условий поставки — вовлечение пожилых в число добровольцев по меньшей мере в объеме 10%”.

Согласно отчету Всемирного банка, долгосрочный уход и в будущем продолжит зависеть от вклада ухаживающих за близкими людей, поэтому опирающаяся на сообщество поддержка служит крайне важным дополнением государственной системы попечительства. Согласно политическим рекомендациям итогового рапорта рабочей группы по снижению нагрузки по уходу, в сфере попечительства следует более систематически поддерживать решения по типу ”от человека к человеку”.

Согласно результатам проведенного в 2013 году центром политических исследований Praxis исследования, добровольцы активнее всего в сфере защиты окружающей среды, сохранения природы и щадящего развития, а также принимают участие в хуторском движении и развитии сельской жизни. В социальной сфере прежде мало вовлекали добровольцев, поскольку отсутствует общая практика вовлечения и применения добровольцев.

В результате поставки министерство хочет разработать устойчивое решение для вовлечения добровольцев во всей стране.