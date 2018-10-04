Государство начнет создавать совместные хранилища музеев

На совещании кабинета сегодня, 4 октября, Правительство одобрило предложение Министерства культуры о создании совместных хранилищ музеев. Нынешние условия хранения музейных экспонатов не обеспечивают сохранность наследия и не позволяют активно использовать фонды.
В принадлежащие государству музейные фонды в общей сложности входит 4,3 миллиона музейных объектов. Сейчас большая часть эстонский объектов неоценимой культурной ценности хранится не в хранилищах, а в адаптированных для этого помещениях или зданиях. Несоответствующие требованиям и неодинаковые условия хранения ставят под опасность как сохранность культурного наследия, его представление, а также изучение и использование.
"Наследие следует постоянно использовать, исследовать и представлять. Нынешние условия хранения наших музеев не позволяют этого в полной мере. Для этого государство и должно создать для музейных фондов соответствующие сегодняшним требованиям условия хранения, а для работников музея — необходимые условия работы. Сохранение неоценимых ценностей, созданных на протяжении поколений, — это конституционная обязанность государства наравне с другими", — сказал министр культуры Индрек Саар.
В результате анализа хранения музейных объектов, заказанного в сотрудничестве Министерства культуры и Министерства финансов, было выявлено, что наиболее эффективным было бы создание двух хранилищ, одного в Северной, другого — в Южной Эстонии, поскольку совместное хранилище одновременно обслуживало бы многие музеи по всей Эстонии. Хранилища не планируется использовать исключительно как складские помещения, здесь должен находиться центр консервации, проводиться дигитализация, курсы и прочие необходимые мероприятия.
Согласно плану, в будущем музейные объекты будут храниться по материалам. Это означает, что в одном помещении хранятся вместе, например, деревянные предметы, во втором, живопись, в третьем серебро или оружие. При таком способе хранения неважно, какой музей взял на учет объект — важна целостность фондом и лучшие возможности для постоянного использования культурных ценностей. Стоимость совместных хранилищ, которых ожидали многие годы, по нынешним оценкам, может достигнуть примерно 40 миллионов евро.
Создание совместных хранилищ означает для государства сначала большие расходы, а позже это поможет государству экономить средства. Кроме сохранности музейных объектов это обеспечит цельный обзор того, что раньше мы собрали в различных музеях и что в дальнейшем будет направлять наш выбор. Культурное наследие все время требует осмысления", — добавил министр.
Темп создания совместных хранилищ зависит от соглашений, которые будут достигнуты на переговорах по бюджетной стратегии. Если государственный бюджет позволит, двери совместных хранилищ могут открыться самое ранее в 2026 году.