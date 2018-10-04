Государство начнет создавать совместные хранилища музеев

В принадлежащие государству музейные фонды в общей сложности входит 4,3 миллиона музейных объектов. Сейчас большая часть эстонский объектов неоценимой культурной ценности хранится не в хранилищах, а в адаптированных для этого помещениях или зданиях. Несоответствующие требованиям и неодинаковые условия хранения ставят под опасность как сохранность культурного наследия, его представление, а также изучение и использование.

"Наследие следует постоянно использовать, исследовать и представлять. Нынешние условия хранения наших музеев не позволяют этого в полной мере. Для этого государство и должно создать для музейных фондов соответствующие сегодняшним требованиям условия хранения, а для работников музея — необходимые условия работы. Сохранение неоценимых ценностей, созданных на протяжении поколений, — это конституционная обязанность государства наравне с другими", — сказал министр культуры Индрек Саар.

В результате анализа хранения музейных объектов, заказанного в сотрудничестве Министерства культуры и Министерства финансов, было выявлено, что наиболее эффективным было бы создание двух хранилищ, одного в Северной, другого — в Южной Эстонии, поскольку совместное хранилище одновременно обслуживало бы многие музеи по всей Эстонии. Хранилища не планируется использовать исключительно как складские помещения, здесь должен находиться центр консервации, проводиться дигитализация, курсы и прочие необходимые мероприятия.