Государство: ИД-карты можно обновить уже сейчас, но просим вас этого пока не делать

На сегодняшней пресс-конференции чиновники попросили народ подождать с обновлением ИД-карт до следующей недели, несмотря на то, что сделать это возможно уже сейчас.

Гендиректор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что обновление программного обеспечения для ИД-карт с уязвимостью уже готово, но лучше немного повременить, пишет geenius.

“Сторон, которые должны обновить свои инфосистемы, слишком много”, - сказал он. Одних только государственных э-услуг насчитывается более 500, публичных услуг — более 5000. И все они должны обновить свои системы, чтобы можно было пользоваться услугами при помощи обновленных ИД-карт.

Возможный риск касается ID-карт, которые были выданы начиная с октября 2014 года (в том числе и карт, выданных э-резидентам), то есть всего около 750 000 карт. В картах, выданных до 16 октября 2014 года (включительно), использовался другой чип, и на эти карты риск не влияет. Также этот риск не касается мобильного решения mobiil-ID.