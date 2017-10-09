Государство и город Пярну поддержат реконструкцию Центра гребного спорта Ряэма 2 млн евро

Министерство культуры, город Пярну и НДО Пярнуский гребной клуб сегодня, 9 октября, в 14:00 подпишут в Пярну договор о модернизации Центра гребного спорта Ряэма. Согласно протоколу об общих намерениях, министерство и город планируют выделить на развитие центра гребного спорта по миллиону евро. В ближайшие месяцы гребной клуб объявит архитектурный конкурс. Строительные работы планируется начать уже в следующем году, сообщает Министерство культуры.

По словам министра культуры Индрека Саара, разработка Центра гребного спорта Ряэма создаст дополнительную ценность всему гребному спорту Эстонии. "Гребной бассейн, который будет построен в центре, позволит нашим лучшим гребцам поддерживать себя в форме и в зимние месяцы", — привел пример Саар. Саар добавил, что многие гребцы, которые приносили Эстонии медали на международных соревнованиях, родом именно из Пярну. "Я хочу выделить работу тренеров Михкеля Леппика, Татьяны Яансон и Матти Киллинга, и я уверен, что эта инвестиция еще больше усилит пярнуские традиции гребного спорта", — сказал Саар.

"Наши славные гребцы внесли свой вклад в повышение престижа Эстонии в мире. На гребцов всегда можно рассчитывать! Вспомним последние Олимпийские игры в Рио, когда четверка из Эстонии завоевала бронзовую медаль в заплывах парных четверок. На прошлой недели смелые гребцы вернулись домой с бронзовой медалью с чемпионата мира, который проводился в Сарасоте, Флорида. Город Пярну многим обязан нашим славным гребцам. В сентябре мы в городском собрании утвердили решение, и если все пойдет по нашим сегодняшним планам, то в бюджете после следующего года предусмотрен 1 миллион евро на поддержку реновации Центра гребного спорта Ряэма. Комплекс, которому уже около 70 лет, заслуживает обновления, чтобы и в будущем у нас были достижения, которые приносят радость и вдохновение", — сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Президент НДО Пярнуский гребной клуб и член правления Союза гребного спорта Эстонии Тоомас Рапп подчеркнул острую необходимость модернизации условий для проведения тренировок по гребному спорту. "Многолетняя последовательная и результативная тренерская работа подтверждает нашу способность постоянно воспитывать лучших гребцов мира, а также просто славных, здоровых и активных представителей молодежи. Гребной спорт в Эстонии заслуживает обновления центра. Подписание конкретного соглашения в преддверии 85 юбилея легендарного тренера по гребному спорту Михкеля Леппика только усилит нашу радость", — обрадовался Рапп.

Первый этап реновации Центра гребного спорта Ряэма предусматривает перепроектировку и строительство центра гребного спорта в рамках единого архитектурного решения, в том числе тренировочных помещений с восьмиместным внутренним гребным бассейном, реновацию эллинга, а также строительство необходимых сооружений и причалов.

Подписание договора состоится сегодня в пярнуском Центре гребного спорта Ряэма.