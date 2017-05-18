Государство хотело продать дом лесника-инвалида без его ведома. Но передумало

На сегодняшнем заседании правительство поддержало предложение Марко Померанца бесплатно передать волости Вихула кордон лесника в Алтья, где проживает бывший лесник, прикованный к инвалидному креслу. Волость сможет использовать дом для предоставления социальных услуг, то есть мужчина сможет продолжать там жить, пишет Maaleht.

Напомним, как развивались события.

Расположенный в деревне Алтья в Ляэне-Вирумаа кордон лесника выставили на публичные торги, не сказав об этом живущему в этом доме десятки лет мужчине, прикованному к инвалидному креслу.

Разговоры о том, что Центр управления государственными лесами (RMK) планирует выставить на продажу старый кодон Алтья, начали ходить в конце прошлого года, пишет Maaleht. Социальный работник волости Вихула Эха Веэм сказала, что тогда в волость позвонили из RMK и сказали, что планируется выставить на продажу объекты, которые не нужны.

Живущий в одном из таких идущих на продажу домов прикованный к инвалидному креслу мужчина с тяжелым недостатком здоровья Ахти Сонг не очень беспокоился — он просто не верил, что такое предпримут, не поговорив с ним самим. Теперь же мужчина узнал от соседей, что его дом выставлен на письменные торги, которые пройдут 9 мая, с начальной ценой 40 900 евро.

Согласно объяснению Сонга, он переехал в дом 31 год назад, когда стал лесником района. В 1998 году он заболел рассеянным склерозом. Дом ему покидать не пришлось, вся структура лесного хозяйства изменилась и его прежняя должность исчезла.