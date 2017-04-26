Государство хочет улучшить организацию патроната

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об изменении Закона о социальном обеспечении, согласно которому планируется изменить услугу патроната для оставшихся без родительской опеки детей, а также передать ее вкупе с финансовыми средствами местному самоуправлению.

«Изменения в Законе о социальном обеспечении по большей части разрешат проблемы патроната. Естественная среда взросления для детей – это семья, поэтому при помощи этого изменения мы планируем повысить долю патроната на базе семьи», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Законопроект изменит прежнюю организацию патроната, что создаст лучшие возможности как для повседневной организации жизни детей, так и для поддержки их дальнейшей самостоятельной жизни и учебы. В ходе реформы уездных управ организация услуги патроната и дополнительного попечения перейдет в компетенцию местного самоуправления.

Запланированы и изменения в схеме финансирования, чтобы детей активнее определяли в приемные семьи, а не в учреждения. Прежние обязанности уездных управ будут распределены между единицами местного самоуправления и Департаментом социального обеспечения. Департамент социального обеспечения готов перевести под себя всех чиновников уездных управ, прежде занимавшихся вопросами социальной сферы.

Задачи, которые перейдут государству от местного самоуправления, в дальнейшем станет выполнять Департамент социального обеспечения. В задачи департамента социального обеспечения в дальнейшем будет входить выдача государственных разрешений на деятельность, осуществление надзора и сбор статистических данных, а также прежняя деятельность местного самоуправления по поиску и подготовке приемных семей и направлению последних на обучение в институт развития здоровья.

Законопроект установит принципы качества, который должны придерживаться организации, оказывающие услугу. Надзор за исполнением принципов качества будет осуществлять департамент социального обеспечения.