Государство хочет расширить возможности получения обучения для рынка труда

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, при помощи которого будет расширен круг работников, которые смогут получить от Кассы по безработице пособие на участие в уровневом обучении и обучении для рынка труда, сообщает министерство.

Согласно законопроекту, в дальнейшем эти возможности будут доступны людям, получающим до средней зарплаты, а также людям, работающим на основании договора о подряде или иного договора, заключенного на основании Обязательственно-правового закона.

”Экономика Эстонии и технологии развиваются быстро, и это постоянно предъявляет новые требования к квалификации наших людей. Поэтому начиная с прошлого года мы позволяем работающим людям улучшать навыки или даже освоить новую специальность при поддержке государства”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Цель изменений — сделать так, чтобы при поддержке Кассы по безработице еще больше трудоустроенных людей смогло бы развивать свои навыки, а работодатели смогли бы ходатайствовать о пособии, чтобы улучшить уровень владения эстонским языком у своих работников”, — добавил министр.

Согласно законопроекту, право на получение пособия для участия в уровневом обучении и обучении на рынке труда будет также предоставлено лицам, работающим на основании договора о подряде, договора об оказании услуг или иного договора, заключенного для оказания услуги, в дополнение к людям, работающим на основе трудового договора или находящимся на публичной службе. Число людей, работающих на основе обязательственно-правового договора, которые в дальнейшем могут получить обучение на рынке труда, составляет примерно 3500 человек. Таким образом, к целевой группе получателей пособия на уровневое обучение прибавится 9000 человек.

Одно из условий для участия в обучении на основе действующего постановления состоит в том, что доход работника ниже медианной зарплаты. При помощи повышения верхней границы дохода до уровня средней зарплаты круг людей, которые могут претендовать на получение этих услуг, расширится примерно на 60 000 человек. При этом, важными критериями останутся низкая квалификация или устаревшие навыки, чтобы поддерживать участие в тренингах и на обучении именно тех людей, кому это нужнее всего.

Для обеспечения качества обучения эстонскому языку в дальнейшем карта обучения будет выдаваться как безработным, так и трудоустроенным лишь для участия в тех курсах, которые запланированы для подготовки к сдаче уровневого экзамена или для получения категории А1, то есть самого низкого уровня владения языком. В то же время расширяются возможности для участия в курсах по эстонскому языку, что дает работодателю возможность ходатайствовать о компенсации расходов на обучение эстонскому. Число работников, не владеющих эстонским языком, составляет примерно 50 000.

При составлении законопроекта опирались на предложения членов совета Кассы по безработице, в том числе представителей правительства, Центрального союза профсоюзов Эстонии, Профессиональной организации служащих TALO и Центрального союза работодателей Эстонии.

Постановление вступит в силу 1 июня 2018 года.

В мае 2017 года Касса по безработице приступила к оказанию услуг профилактики безработицы, которые предназначены для работников, нуждающихся в поддержке при смене места работы или для сохранения рабочего места из-за отсутствия или устаревших навыков, а также для работодателей, чтобы поддержать их в поиске работников с необходимыми навыками и подготовке, а также проведении реорганизации. Пособие предназначено для работающих и безработных людей трудового возраста, которые испытывают трудности с нахождением новой работы или могут потерять свое рабочее место из-за недостаточного или устаревшего образования или навыков. Пособие выплачивается при начале учебы на бесплатном учебном месте в профессиональном образовании, прикладном высшем образовании или бакалавриате.