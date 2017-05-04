Государственный суд принял окончательное решение в пользу KredEx

Государственный суд не принял к рассмотрению жалобу Windoor в судебном споре KredEx Krediidikindlustus и Windoor об аннулировании страхового договора.

Государственный суд согласился в споре между KredEx Krediidikindlustus и Windoor с решениями Таллиннского окружного суда и Харьюского уездного суда, которые не удовлетворили требование Windoor о выплате страхового возмещения. Все суды согласились, что KredEx Krediidikindlustus аннулировал в 2014 году договора страхования Windoor обоснованно и в соответствии с законодательством, так как Windoor склонил KredEx Krediidikindlustus к их заключению обманом. KredEx не обязан выплачивать страховое возмещение Windoor в связи с заключенными в Казахстане сделками.

По словам руководителя KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, AS KredEx Krediidikindlustus возмещает экспортерам убытки связанные с неоплаченными счетами. ”В данном случае проблема началась с того, что Windoor при заключении договоров страхования намеренно скрыл свои дополнительные соглашения в Казахстане, которые Windoor оставил невыполненными, что и дало, в свою очередь, покупателю основание отказаться от оплаты”, — пояснил Тамбла.

По словам адвокатов бюро GLIKMAN ALVIN представлявших KredEx Krediidikindlustus в суде, решение Государственного суда подтверждает, что уже вынесенные решения судов низших инстанций были в полном объеме законны и обоснованы. „В результате ознакомления с объёмными доказательствами все суды выявили серьезные нарушения допущенные Windoor. Поэтому решение KredEx Krediidikindlustus аннулитровать договора страхования было законным и обосноанным”, — подтвердил присяжный адвокат Леон Гликман. По оценке присяжного адвоката Паула Кереса, судебные решения означают, что не следует делать ставки на обман. „Если предприятие пытается получить государственную экспортную гарантию на ложном основании и со скрытыми мотивами, то оно само несет ответственность за свои риски”, — пояснил Керес. По его словам, решение Государственного суда занончило спор.

Судебный спор между KredEx Krediidikindlustus и AS Windoor касался аннулированного в декабре 2014 года договора кредитного страхования. Судебный спор шёл об обязанности выплаты страхового возмещения. Windoor требовал от KredEx Krediidikindlustus выплаты размером почти 14 миллионов евро.