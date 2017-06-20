Государственный портал eesti.ee получил новый облик

На этой неделе свет увидела новая версия государственного портала eesti.ee. Портал с современным дизайном теперь удобно использовать с любого смарт-устройства, сообщает Департамент государственных инфосистем.

По словам заместителя генерального директора Департамента государственных инфосистем (RIA) Андруса Каарельсона, модернизация государственного портала была необходимым шагом. ”Страница, являющаяся визитной карточкой э-государства, уже на протяжении 15 лет предоставляет людям сосредоточенную в одном месте информацию о правах и обязанностях, связанных с государством. Портал должен иметь привлекательный внешний вид, содержать актуальную и насущную информацию, а также быть легко доступным для пользователей, — пояснил Каарельсон. — Страница с новым обликом, несомненно, имеет более удобный интерфейс. Изменения коснулись не только внешнего вида сайта, но и его современного технического наполнения, темы теперь можно найти гораздо быстрее, а сам веб-сайт подстраивается в соответствии с мобильным устройством пользователя, в зависимости от размера экрана мобильного телефона или планшета. Все привычное содержание останется без изменений, однако теперь оно будет представлено на портале в упорядоченном и актуальном виде”.

В следующем году будет запущен обновленный вид персональных страниц для авторизовавшихся пользователей. Последним этапом будут модернизированы электронные услуги портала, которые станут более простыми и эффективными: единожды войдя в систему, можно будет совершить все необходимые действия.

Согласно статистике прошлого года, страницу eesti.ee посетили более 470 000 человек, всего свыше 40 миллионов раз. Самыми популярными ключевыми словами запросов в поиске были больничная касса, рецепты, больничный лист, справка о состоянии здоровья и родительское пособие.

Свыше 300 000 пользователей перенаправили свой адрес @eesti.ee на повседневный адрес электронной почты для получения сообщений от государственных учреждений.

Взглянуть на обновленный портал можно по адресу: www.eesti.ee.