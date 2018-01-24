Государственные учреждения хотят перенести из Таллинна

На инфочасе министр государственного управления Яак Ааб ответил на вопрос Марта Хельме о переносе государственных учреждений из Таллинна, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Хельме запросил информацию о расходах, сопряженных с переносом государственных учреждений, и о решении связанных с этим процессом проблем.

Ааб подчеркнул, что это — регионально-политический процесс. Он пояснил, что для того, чтобы сохранить присутствие государственной власти в сельских регионах, необходимо перенести рабочие места сотрудников учреждений центрального правительства.

”Многие учреждения поступают следующим образом: когда в Таллинне освобождается рабочее место, т.е. когда человек уходит с работы, это рабочее место переносится в регионы, но только в случае, если там есть соответствующее представительство”, — сказал Ааб. По его оценке, это безусловно имеет положительное влияние. В качестве примера Ааб привел Сааремаа. После реформы почти весь уезд объединился в одну волость. ”Они объявили открытый конкурс на ряд рабочих мест и сами поразились результатам. Юристы, ИТ-специалисты, высококвалифицированные специалисты и работники искали работу на Сааремаа. До сих пор они были вынуждены работать в Таллинне”, — сказал Ааб. Он добавил, что это — сигнал на будущее. Молодежь после окончания университета не должна ехать в Таллинн в поисках работы. Они могут работать в регионах, в региональных центрах.

Ааб отметил, что обычные расходы, сопряженные с переносом рабочего места в соответствующем учреждении, необходимо покрывать за счет бюджета данного учреждения или министерства. ”Есть однократные расходы, которые связаны с сокращением рабочего места, с вербовкой нового персонала. Возможно, есть расходы, связанные с ремонтом помещений, если речь идет о каком-то более крупном отделе. Эти ходатайства будут представлены в рамках государственной бюджетной стратегии этой весной”, — пояснил министр. Он добавил, что надеется на хотя бы частичное решение проблемы с жильем благодаря жилищной программе. В ее рамках необходимо сотрудничать с местными самоуправлениями, где можно построить жилые дома. Он также упомянул программу, которой руководит Министерство экономики и коммуникаций и конкретно Урве Пало. ”В сотрудничестве с местными самоуправлениями государство согласно оплатить 50% расходов, и столько же — местные самоуправления. Это общее правило, условия будут уточнены перед новым туром”, — сказал Ааб.

Министр отметил, что 5 декабря правительство утвердило план, представленный министерствами и учреждениями на следующие три года. ”Это более тысячи рабочих мест, — конкретные цифры, утвержденные конкретными учреждениями. Правительственный кабинет решил, что мы не можем быть довольны достигнутым. Процесс должен продолжиться”, — отметил Ааб.

Министр государственного управления также ответил на вопрос Арто Ааса о региональном управлении.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский, и.о. премьер-министра, ответил на вопрос Йоко Алендер о противостоянии насилию и на вопрос Мартина Хельме о выплатах в бюджет ЕС.

Министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Моники Хауканымм о ситуации со SKAIS2.