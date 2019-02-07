07.02.2019, 11:41

Государственные премии за дело всей жизни в области спорта были присуждены Тоомасу Мерила и Тоомасу Тынизе


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Государственные премии за дело всей жизни в области спорта были присуждены Тоомасу Мерила и Тоомасу Тынизе
Катри Каринг, фото Scanpix

Сегодня, 7 февраля, Правительство решило одобрить предложение Эстонского совета по спорту и присудить государственные премии за дело всей жизни в области спорта Тоомасу Мерила и Тоомасу Тынизе.

Государственная премия за дело всей жизни в области спорта присуждается лицу, чей многолетний вклад в эстонский спорт получил высокую оценку общественности, и чье дело жизни стало примером для молодого поколения. Ежегодно вручается две премии за дело всей жизни в размере 40 000 евро.

Кандидатура многолетнего тренера по легкой атлетике Тоомаса Мерила на государственную премию за дело всей жизни была представлена Союзом легкой атлетики Эстонии. Мерила является успешным тренером по метанию копья, его деятельность очень масштабна и охватывает и детей, и олимпийцев. На протяжении более 20 лет он был старшим тренером молодежной сборной Эстонии, а также тренером по метанию взрослой сборной.

Пару десятилетий он работал в совете тренеров федерации легкой атлетики, а позже стал ее председателем. Начиная с 1967 года Мерила постоянно работал в бывшей Таллиннской спортивной школе-интернате, нынешней Эстонской спортивной гимназии в качестве тренера-учителя, а с 2004 года — в спортивном клубе Аудентес в качестве тренера. Среди его учеников чемпион мира Андрус Вярник, Мооника Аава, Танель Лаанмяэ, Лийна Лаасма и Ристо Мятас. Многие его прежние спортсмены стали успешными тренерами под руководством Тоомаса Мерила. Он был признан лучшим тренером по легкой атлетике в 2000 и 2003, ему был присвоен приз за тренерскую работу от Европейского союза легкой атлетики (ЕАА) (2013), а также орден IV класса Эстонского красного креста (2004).

Представление многолетнего спортивного деятеля и руководителя Тоомаса Тынизе на получение государственной премии за дело всей жизни в области спорта подали Эстонский союз модного пятиборья, Эстонский союз конного спорта, Союз гандбола Эстонии, Эстонский союз школьного спорта, НДО спортивный клуб Аудентес и фонд Мир спорта волости Ания. Вклад Тоомаса Тынизе в развитие и управление современной спортивной системы Эстонии впечатляюще разнопланов.

Под его руководством была изменена советская спортивная система с централизованным управлением на демократичную спортивную модель западного образца, базирующуюся на добровольных началах, а также разработано управление по видам спорт. Тынизе занимался постепенным восстановлением важных спортивных организаций, например, Центрального союза спорта Эстонии, Эстонского олимпийского комитета, а также восстановлением их прав в международном спортивном движении.

Он играл решающую и руководящую роль в развитии профессиональной системы тренеров, организации повышения квалификации тренеров. Также у него был ведущая роль в сборе эстонской спортивной статистики и разработке государственной спортивной базы данных спортивного регистра Эстонии. Тоомасу Тынизе присвоен орден V класса Белой звезды (2004), знак за заслуги Харьюского уезда (2012), звание почетного гражданина Харьюмаа, а также знак за заслуги Эстонского олимпийского комитета, оба в 2017 году.

При присуждении ежегодных премий во внимание принимаются результаты прошедшего календарного года, успешная тренерская работа, результативность в организации спортивной работы, а также вклад в пропаганду спорта, спортивную педагогику или спортивные науки. Размер ежегодной премии составляет 9 600 евро, ежегодно выдается шесть премий.

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Ежегодной премии удостоены фристайлистка Келли Сильдару, которая выиграла две золотых медали в чемпионате мира по фристайлу среди юниоров в слоупстайле и хафпайпе, а также была выбрана лучшим молодым спортсменом Эстонии года, а также метатель копья Магнус Кирт, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике и был выбран лучшим спортсменом года Эстонии.

Премию также получат танцоры Константин Городилов и Доминика Бергманнова, которые взяли золотые медали на европейском и мировом чемпионате танцевального спорта в 10 танцах. Главный тренер эстонской волейбольной сборной Георге Крету получит ежегодную премию за подготовку эстонской сборной по волейболу к победе в Европейской Золотой Лиге, а также обеспечение выхода в финал чемпионата Европы, триатлонист Марко Альберт за завоевание бронзовой медали на длинной дистанции в чемпионате мира по триатлону, а также Айвар Похлак, занимающийся развитием футбола, за историческую организацию футбольного матча Суперкубка УЕФА в Таллинне.

Вручение премий за дело всей жизни в области спорта и спортивных ежегодных премий пройдет в 101-ую годовщину Эстонской Республики 24 февраля в 13:30 в зале Эстонской академии наук. Здесь же будут вручены государственные премии в области культуры, научные премии, также премия Видеманна в области языкознания.

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