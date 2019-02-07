Государственные премии за дело всей жизни в области спорта были присуждены Тоомасу Мерила и Тоомасу Тынизе

Пару десятилетий он работал в совете тренеров федерации легкой атлетики, а позже стал ее председателем. Начиная с 1967 года Мерила постоянно работал в бывшей Таллиннской спортивной школе-интернате, нынешней Эстонской спортивной гимназии в качестве тренера-учителя, а с 2004 года — в спортивном клубе Аудентес в качестве тренера. Среди его учеников чемпион мира Андрус Вярник, Мооника Аава, Танель Лаанмяэ, Лийна Лаасма и Ристо Мятас. Многие его прежние спортсмены стали успешными тренерами под руководством Тоомаса Мерила. Он был признан лучшим тренером по легкой атлетике в 2000 и 2003, ему был присвоен приз за тренерскую работу от Европейского союза легкой атлетики (ЕАА) (2013), а также орден IV класса Эстонского красного креста (2004).

Представление многолетнего спортивного деятеля и руководителя Тоомаса Тынизе на получение государственной премии за дело всей жизни в области спорта подали Эстонский союз модного пятиборья, Эстонский союз конного спорта, Союз гандбола Эстонии, Эстонский союз школьного спорта, НДО спортивный клуб Аудентес и фонд Мир спорта волости Ания. Вклад Тоомаса Тынизе в развитие и управление современной спортивной системы Эстонии впечатляюще разнопланов.

Под его руководством была изменена советская спортивная система с централизованным управлением на демократичную спортивную модель западного образца, базирующуюся на добровольных началах, а также разработано управление по видам спорт. Тынизе занимался постепенным восстановлением важных спортивных организаций, например, Центрального союза спорта Эстонии, Эстонского олимпийского комитета, а также восстановлением их прав в международном спортивном движении.

Он играл решающую и руководящую роль в развитии профессиональной системы тренеров, организации повышения квалификации тренеров. Также у него был ведущая роль в сборе эстонской спортивной статистики и разработке государственной спортивной базы данных спортивного регистра Эстонии. Тоомасу Тынизе присвоен орден V класса Белой звезды (2004), знак за заслуги Харьюского уезда (2012), звание почетного гражданина Харьюмаа, а также знак за заслуги Эстонского олимпийского комитета, оба в 2017 году.

При присуждении ежегодных премий во внимание принимаются результаты прошедшего календарного года, успешная тренерская работа, результативность в организации спортивной работы, а также вклад в пропаганду спорта, спортивную педагогику или спортивные науки. Размер ежегодной премии составляет 9 600 евро, ежегодно выдается шесть премий.

Ежегодной премии удостоены фристайлистка Келли Сильдару, которая выиграла две золотых медали в чемпионате мира по фристайлу среди юниоров в слоупстайле и хафпайпе, а также была выбрана лучшим молодым спортсменом Эстонии года, а также метатель копья Магнус Кирт, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике и был выбран лучшим спортсменом года Эстонии.

Премию также получат танцоры Константин Городилов и Доминика Бергманнова, которые взяли золотые медали на европейском и мировом чемпионате танцевального спорта в 10 танцах. Главный тренер эстонской волейбольной сборной Георге Крету получит ежегодную премию за подготовку эстонской сборной по волейболу к победе в Европейской Золотой Лиге, а также обеспечение выхода в финал чемпионата Европы, триатлонист Марко Альберт за завоевание бронзовой медали на длинной дистанции в чемпионате мира по триатлону, а также Айвар Похлак, занимающийся развитием футбола, за историческую организацию футбольного матча Суперкубка УЕФА в Таллинне.

Вручение премий за дело всей жизни в области спорта и спортивных ежегодных премий пройдет в 101-ую годовщину Эстонской Республики 24 февраля в 13:30 в зале Эстонской академии наук. Здесь же будут вручены государственные премии в области культуры, научные премии, также премия Видеманна в области языкознания.