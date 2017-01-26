Госучреждения готовятся к возможному кризису: надо продержаться трое суток

МВД Эстонии повышает готовность госучреждений к кризисным ситуациям, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлом году в ходе анализа, проведенного МВД, выяснилось, что госучреждения Эстонии особо не в курсе, как на их деятельность подействует прерывание какой-либо важной услуги, например, электричества. Также выяснилось, что учреждения недостаточно готовы к тому, чтобы справиться с такими ситуациями.

”С учетом изменившейся ситуации в сфере безопасности и уязвимостью населения в случае отсутствия жизненно важных услуг, важно, чтобы учреждения начали повышать свою способность к сопротивлению”, — написано в письме, разосланном по министерствам.

Одно из оснований для пересмотра ситуации — рапорт о готовности гражданского сектора, одобренный год назад на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Цель — способность правительственных учреждений продержаться минимум три дня — будет также записана в новую программу развития гособороны.

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МВД начало масштабный анализ, в ходе которого будут картографированы пробелы, а также попытается выяснить, как повысить автономность учреждений так, чтобы они не были настолько сильно зависимы от жизненно важных услуг, подача которых может прерваться в условиях кризиса. Цель — продержаться минимум 72 часа.

30 страниц вопросов

Госучреждения получили опросники, состоящие из 30 листов. В них следует оценить готовность учреждения к кризисной ситуации. Прежде всего, следует выяснить, что должно работать в первую очередь, чтобы было обеспечено функционирование государства.

Следует также оценить, как действовать, если количество персонала заметно уменьшится. ”В учреждениях должно быть четкое понимание, как выполнять критически важные задачи, если отсутствует большая часть персонала: эпидемия и прочее”, — отмечено в опроснике.

Также госучреждениям надо будет оценить, как они будут продолжать свою работу, если по каким-то причинам ее будет невозможно выполнять в здании. Потоп, пожар, внезапное нападение или взрыв — в любом случае должно быть заранее продумано, есть ли альтернативная площадь, и как туда перенести работу.

Разумеется, учреждениям придется также подумать, как они будут справляться с долговременными перебоями в подаче электричества, отопления, воды и разных видов связи. А также: как работать, если нет доступа к жидкому топливу или инфосистеме.

По словам советника отдела политики регулирования спасения и кризисов МВД Галины Данилишиной, анализ был проведен ввиду обновления закона, и тут возникли проблемы: ”Выяснилось, что все жизненно необходимые услуги очень тесно связаны между собой. Это означает, что прерывание одной услуги может запросто привести к эффекту домино, что выбьет из колеи и подачу иных услуг”, — пояснила она.

Минимальный срок в 72 часа был определен потому, что трое суток — это среднее время, за которое предприятия, ответственные за электроснабжение, смогут восстановить подачу после длительного перерыва. ”Мы говорим именно об электричестве, так как это — одна из важнейших жизненно необходимых услуг. От нее зависят все другие, а также скорость их возобновления. Во время перерыва же государство не может простаивать”.