Гостиничный номер Ильвесов в Давосе обошелся в восемь раз дороже, чем номер их сопровождающих

На днях были обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии. Стало известно, на что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тратил "народные" деньги.

Помимо этого стало известно, что год назад, когда Ильвес находился со своей супругой Иевой Ильвес в Давосе на экономическом форуме, за размещение в гостинице Turm Victor они заплатили 19 285 евро. Ильвесов сопровождали двое человек, которые тоже остановились в этом же отеле на такое же время. Счет сопровождающих за номера в отеле составил 2285 евро.

К сожалению, в счете не указано какого ценового класса Ильвесы заказывали апартаменты. По всей видимости, из-за большого спроса в дни проведения форума цены в гостинице были выше обычного.

Директором президентской канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу. По словам Хейнсалу, экономический форум в Давосе — это очень важное международное мероприятие.

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”Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело”, — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто.

”Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь”, — подытожил он.