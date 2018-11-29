Гости выгнали хозяйку из квартиры, заключив с ней устное соглашение. Имеют ли они на это право?

Согласно заявлению адвокатского бюро Eesti Õigusbüroo OÜ, представляющего в суде интересы владелицы квартиры, жительница Таллинна оказалась на улице после того, как, воспользовавшись уходом хозяйки в магазин, ее знакомые, временно находившиеся у нее в гостях, поменяли входные замки в квартире. И хотя квартира записана на нее, а знакомые не имеют абсолютно никакого отношения к данной недвижимости, даже полиция не смогла помочь, и жительнице Таллинна, которая вот уже пять месяцев не может попасть к себе домой, пришлось обратиться за помощью к юристам.

По словам полиции, между сторонами было заключено устное соглашение о съеме жилья, поэтому выгнать людей из квартиры они не могут.

Как же полиция установила, что между двумя гражданами было словесное соглашение об аренде? Неужели достаточно простого заявления со стороны одного человека, участвующего в споре, чтобы полиция не предприняла активных действий, а передала дело в суд?

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн объяснил, что полиция сопоставила все факты, пообщавшись с обеими сторонами. "Конечно же, показаний одного человека не достаточно, опросить и поговорить нужно со всеми участниками этого спорного дела. При необходимости, опрошены будут и другие свидетели, например, соседи или представители квартирного товарищества", — объяснил Пярн.

Владелица квартиры сама обратилась в полицию по этому случаю, где подтвердила, что заключила устное соглашение со своими знакомыми, согласно которому, предоставляла им право проживать в своей квартире на определенных условиях.