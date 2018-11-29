29.11.2018, 07:30

Гости выгнали хозяйку из квартиры, заключив с ней устное соглашение. Имеют ли они на это право?

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rus.delfi.ee
EST 11
Lasnamägi
LasnamägiFoto: Madis Veltman

Пару дней назад от одной жительницы Таллинна пришло сообщение, что ее квартиру незаконно присвоили посторонние люди. Однако вмешавшаяся в дело полиция не выгнала их из квартиры, обнаружив, что у этих людей было устное соглашение о съеме жилья с владелицей жилплощади.

Согласно заявлению адвокатского бюро Eesti Õigusbüroo OÜ, представляющего в суде интересы владелицы квартиры, жительница Таллинна оказалась на улице после того, как, воспользовавшись уходом хозяйки в магазин, ее знакомые, временно находившиеся у нее в гостях, поменяли входные замки в квартире. И хотя квартира записана на нее, а знакомые не имеют абсолютно никакого отношения к данной недвижимости, даже полиция не смогла помочь, и жительнице Таллинна, которая вот уже пять месяцев не может попасть к себе домой, пришлось обратиться за помощью к юристам.

По словам полиции, между сторонами было заключено устное соглашение о съеме жилья, поэтому выгнать людей из квартиры они не могут.

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Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн объяснил, что полиция сопоставила все факты, пообщавшись с обеими сторонами. "Конечно же, показаний одного человека не достаточно, опросить и поговорить нужно со всеми участниками этого спорного дела. При необходимости, опрошены будут и другие свидетели, например, соседи или представители квартирного товарищества", — объяснил Пярн.

Владелица квартиры сама обратилась в полицию по этому случаю, где подтвердила, что заключила устное соглашение со своими знакомыми, согласно которому, предоставляла им право проживать в своей квартире на определенных условиях.

По словам Пярна, в этом конкретном случае нет повода заявлять, что квартира была на несколько месяцев присвоена хитростью. "Если даже заключить письменный договор, съемщик может какое-то время не оплачивать счета или отказаться от освобождения территории. Таким образом съемщик не нарушит закон, поскольку владелец квартиры сам разрешил этому человеку здесь жить и предоставил свою жилплощадь на законных основаниях. Кроме того, автоматически на съемщика жилья распространяются все основополагающие законы, действующие для всех жителей какого-то конкретного дома", — объяснил Пярн.

"Если кто-то присваивает жилплощадь незаконно, тогда есть повод вмешаться компетентным органам, так как эти случаи рассматриваются как незаконное вторжение и нарушение государственного закона, — добавил Пярн.

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