24.11.2018, 13:00

Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

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rus.delfi.ee
EST 39
Kortermaja. Foto on illustratiivne
Kortermaja. Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.

В квартиру пострадавшей пришли ее знакомые мужчина и женщина, которые, злоупотребляя гостеприимством, отказались покидать квартиру. 1 мая пара самовольно заняла всю квартиру, поменяв замки тогда, когда хозяйка ушла в магазин. Так все остается и сейчас — квартира в незаконном владении у ”гостей”, а хозяйка уже пять месяцев ночует на скамейках, у знакомых и в различных подъездах.

Опытного юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт поражает то, что полиция не помогает людям. ”Представьте себе, что у вас гости, а вы вышли в ближайший магазин. Когда вы вернулись обратно, знакомые уже не пускают вас домой, а через какое-то время меняют замок и все — останетесь на улице. Так и случилось с нашим клиентом, и действительно странно, что полиция не может помочь людям в такой ситуации и нужно ждать решения судя, которое занимает время”, — говорит Роосилехт.

Роосилехт добавляет, что, ко всему прочему, проживающие в квартире люди даже сдали одну комнату в аренду, и сейчас зарабатывают арендную плату с чужой собственности: ”Мы просили помощи полиции несколько раз, но их позиция, мягко говоря, поражает — по их мнению, в квартире должно хватит места и хозяйке. На самом же деле ситуация такова, что в двухкомнатной квартире в одной комнате живет пара, выгнавшая хозяйку, а во второй комнате живет снимающий комнату молодой человек. Разумеется, все проживающие в квартире люди сейчас живут без договоров”.

Совет юриста:

Несмотря на то, что в таком случае не открывается криминальное дело и полиция мало чем может помочь, человеку, прежде всего, стоит написать соответствующее заявление в полицию, так как так можно определить факт нарушения владений. В суде очень важно доказать, что кто-то нарушил владения собственника.

После этого нужно сразу же обратиться в суд, чтобы потребовать квартиру из незаконного владения. Эта процедура может занять до трех месяцев, но более быстрого решения нет.
Обращаясь в суд нужно также знать личные данные людей, которые присвоили себе квартиру. На практике могут возникнуть проблемы с тем, что у пострадавшего нет личных кодов незаконных владельцев. Суд не может заставить этих людей освободить квартиру, если невозможно установить их личность. Да, достаточно странно спрашивать личный код или копию документа у друга, зашедшего в гости, но если вы предлагаете жилье на долгое время, то для уверенности будет полезно записать личные данные человека.

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В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
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