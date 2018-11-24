Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

В квартиру пострадавшей пришли ее знакомые мужчина и женщина, которые, злоупотребляя гостеприимством, отказались покидать квартиру. 1 мая пара самовольно заняла всю квартиру, поменяв замки тогда, когда хозяйка ушла в магазин. Так все остается и сейчас — квартира в незаконном владении у ”гостей”, а хозяйка уже пять месяцев ночует на скамейках, у знакомых и в различных подъездах.

Опытного юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт поражает то, что полиция не помогает людям. ”Представьте себе, что у вас гости, а вы вышли в ближайший магазин. Когда вы вернулись обратно, знакомые уже не пускают вас домой, а через какое-то время меняют замок и все — останетесь на улице. Так и случилось с нашим клиентом, и действительно странно, что полиция не может помочь людям в такой ситуации и нужно ждать решения судя, которое занимает время”, — говорит Роосилехт.

Роосилехт добавляет, что, ко всему прочему, проживающие в квартире люди даже сдали одну комнату в аренду, и сейчас зарабатывают арендную плату с чужой собственности: ”Мы просили помощи полиции несколько раз, но их позиция, мягко говоря, поражает — по их мнению, в квартире должно хватит места и хозяйке. На самом же деле ситуация такова, что в двухкомнатной квартире в одной комнате живет пара, выгнавшая хозяйку, а во второй комнате живет снимающий комнату молодой человек. Разумеется, все проживающие в квартире люди сейчас живут без договоров”.

Совет юриста:

Несмотря на то, что в таком случае не открывается криминальное дело и полиция мало чем может помочь, человеку, прежде всего, стоит написать соответствующее заявление в полицию, так как так можно определить факт нарушения владений. В суде очень важно доказать, что кто-то нарушил владения собственника.