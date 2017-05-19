Гостевые преподаватели провели уроки на тему инфотехнологий более чем в 50 школах

Весной этого года в рамках проекта ”Всё — диги” гостевые преподаватели провели в полусотне школ более 120 уроков на тему важности инфотехнологий. Инфотехнологии в современном мире — тема объемная и сложная, и на своих уроках рассмотреть ее со всех сторон попытались более 50 гостевых преподавателей–представителей различных профессий, от музыкантов и членов Рийгикогу до медсестер, значится в пресс-релизе.

”Результаты только что опубликованного исследования, посвященного навыкам в сфере инфотехнологий, ясно показывают, что обучение таким навыкам уже не является вопросом выбора, а скорее неизбежной необходимостью. Мы ежедневно пользуемся технологическими достижениями и склонны забывать, что это не врожденное умение, что к ним требуется осознанный подход”, — объяснила Кристель Рилло, заместитель отдела э-услуг Министерства образования и науки. Она добавила, что приятно было отметить большой интерес к проекту как со стороны учителей, так и гостевых преподавателей. ”Умелое использование технологий больше не ограничивается ИТ-специальностями. Инфотехнологии помогают людям различных профессий в их работе, а если пользоваться ими с умом, то помогают и учащимся в учебе”, — сказала Рилло.

Среди посетивших школы гостевых преподавателей была, например, руководитель проектов rahvaalgatus.ee Маарья-Леэна Саар, которая рассказывала молодым людям о том, как технологии помогают в исполнении гражданских обязанностей: об э-демократии, дигитальной подписи и гражданских правах. Член Рийгикогу Арто Аас рассказал об истории Интернета и напомнил ученикам о том, что когда-то в мире не было инфотехнологий, а также рассказал о кибербезопасности. Темой урока, который провел музыкант InBoil, была взаимосвязь музыки и инфотехнологий. Завуч Тартуской Пушкинской школы Татьяна Кодас отметила, что между InBoil и девятиклассниками завязалась весьма оживленная дискуссия, потому что мнения по некоторым вопросам разошлись. ”Его урок был интересным и познавательным, и поспособствовал развитию критического мышления и способности взглянуть на ситуацию с другой стороны”, — сказала Кодас.

Руководитель проекта ”Обратно в школу” Тейби Торм отметила, что очень рада тому, что столько школ и учителей, в том числе и из сельской местности, проявили интерес к участию в проекте. ”В первые же недели мы получили более 100 заявок от учителей. Наша инфосистема работает круглогодично, в ней — более 3000 гостевых учителей, их можно позвать в школу чтобы поговорить на различные темы и вне проектов”, — сказала она.

В инициированном Министерством науки и образования проекте ”Всё — диги” приняли участие более 50 школ и 50 гостевых преподавателей. Основной партнер проекта — начинание ”Обратно в школу”.