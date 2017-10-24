Госсуд рассмотрит жалобу заключенного о соответствии Конституции запрета на курение в тюрьмах

С жалобой в суд обратился заключенный Вируской тюрьмы.

С 1 октября нынешнего года в тюрьмах Эстонии начал действовать запрет на курение. Его ввел в октябре прошлого года министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Указ министра раскритиковала канцлер права Юлле Мадизе. В своей статье-мнении, посланной Рейнсалу прошлой весной, она объяснила, что цель тюремного заключения — направление заключенного на путь законопослушного поведения и защита правового порядка.

„Абсолютный запрет на курение на территории тюрьмы, к сожалению, не служит цели защиты правопорядка и избежания совершения новых преступлений. Из публикаций в научной литературе следует, что курение не является фактором риска преступного поведения и не влияет на будущее законопослушное поведение”, — отметила Мадизе.

Таким образом, канцлер права сочла, что полный запрет на курение может противоречить Закону о тюремном заключении.

Два года назад, когда Министерство социальных дел начало составление законопроекта об изменении Закона о табаке, Мадизе сочла, что он может идти вразрез с Конституцией. Данным законопроектом также хотели запретить табакокурение в тюрьмах.

Вопрос относительно соответствия Конституции данного запрета дошел до суда благодаря заключенному, несущему наказание в Вируской тюрьме. 3 октября он пожаловался на указ министра юстиции в Тартуский административный суд, который задал вопрос относительно вышеописанного запрета Коллегии по надзору за соблюдением Конституции 18 октября. Когда Госсуд начнет его обсуждение — неизвестно.