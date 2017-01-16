16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии.

Юрист, председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” и активист рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии Мстислав Русаков заявил в понедельник, что решение инициировать судебный процесс для официального признания отчества в Эстонии было принято им после получения в 2014 году от Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации рекомендаций Эстонскому государству принять меры по официальному признанию отчества на административном уровне. По словам Русакова, аналогичные рекомендации поступали и от Консультативного совета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

”Решение Государственного суда было ожидаемым, но вместе с тем, это та, последняя внутри страны, инстанция, пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, что и будет мною сделано в ближайшее время”, — написал Русаков.