Госсуд: PPA не имел права высылать из Эстонии неоднократно судимого гражданина РФ, проживающего здесь с самого детства

При этом суд нашел, что признание департаментом недействительным постоянного вида на жительства мужчины было оправдано. Теперь департамент должен решить, предоставлять ли ему срочный вид на жительство.

На такой шаг департамент пошел из-за того, что мужчина неоднократно наказывался за кражи и наркотики, 10 раз в уголовном порядке и 29 раз в рамках производства о проступке. Во время принятия решения мужчина также находится в тюрьме.

Тем не менее, признание виновным в преступлении автоматически не накладывает на иностранца обязательства покинуть Эстонию. Соответствующее судебное решение может быть принято только при наличии серьезной угрозы.

А вот решение об аннулировании вида на жительство было оправданным, поскольку человек из-за своего уголовного прошлого представляет определенную угрозу общественному порядку.

Решение по аннулированию статуса постоянного жителя и решение по высылке из страны имеют разный вес. Податель жалобы прошел реабилитационную программу для зависимых, учил эстонский язык и действовал в тюрьме в качестве консультанта. Ему была предоставлена возможность отбывать наказание в открытой тюрьме и работать за пределами тюрьмы без надзора. После вынесения департаментом решения он был выпущен досрочно и с этого момента не совершил ни одного правонарушения.

В результате принятого судом решения департамент по ходатайству подателя жалобы должен определить, возможно ли предоставить ему временный вид на жительство. При предоставлении временного вида на жительство изменится и статус человека, так что в случае совершения им нового преступления его могут и лишить временного вида на жительство, и выслать из страны.