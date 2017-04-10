Госсуд оставил в силе назначенное пособникам терроризма наказание

Криминальная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что предъявленные Рамилю Халилову и Роману Манко обвинения в финансировании террористической деятельности доказаны.

Согласно обвинениям, Халилов и Манко собирали для А.С. и предоставляли ему различные средства (бронь авиабилета и деньги), зная о том, что А.С. мог использовать эти средства для совершения преступления, связанного с террористической деятельностью.

Коллегия согласилась с решением суда низшей инстанции в том, что предъявленные Халилову и Манко обвинения соответствуют требованием. Таким образом, вынесенное 11 мая 2016 года Таллиннским окружным судом решение остается в силе. Тогда суд назначил Халилову и Манко наказание в виде лишения свободы сроком на три и два года соответственно.