Госсуд обязал Таллинн переоформить договоры о вывозе отходов в двух районах

Оказание услуги вывоза отходов при этом прерываться не будет до заключения с клиентами новых договоров.

Как отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, сложившая ситуация свидетельствует о недоработках Закона об отходах и о том, что необходима модель организации их вывоза, в большей степени ориентированная на местное самоуправление, как это уже констатировалось ранее Еврокомиссией, Организацией экономического развития и кооперации и Государственным контролем Эстонской Республики.