Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с поста

Советник прокуратуры по прессе Каарел Каллас прокомментировал, что Эвестус положил заявление об уходе на стол сегодня и его последний рабочий день 31 декабря.

В качестве причины Каллас указал желание вести деятельность за пределами прокуратуры. "Стевен выразил желание найти новые вызовы", — отметил он.

У Эвестуса в качестве ведущего госпрокурора не закончено несколько крупных процессов, например, судебное дело Сависаара, но, по словам Калласа, там позицию Эвестуса переймет государство. "В этих государственных процессах стороной является не он, а государство, поэтому государство пойдет представлять какой-нибудь другой прокурор", — пояснил Каллас.

В прошлом году Эвестус был удостоен титула лучшего прокурора года.