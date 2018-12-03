03.12.2018, 18:10

Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с поста

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rus.delfi.ee
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Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с поста
Foto: Karin Kaljuläte

Более 16 лет проработавший в прокуратуре и выступавший обвинителем во многих важных делах государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус покидает должность и уходит из прокуратуры.

Советник прокуратуры по прессе Каарел Каллас прокомментировал, что Эвестус положил заявление об уходе на стол сегодня и его последний рабочий день 31 декабря.

В качестве причины Каллас указал желание вести деятельность за пределами прокуратуры. "Стевен выразил желание найти новые вызовы", — отметил он.

У Эвестуса в качестве ведущего госпрокурора не закончено несколько крупных процессов, например, судебное дело Сависаара, но, по словам Калласа, там позицию Эвестуса переймет государство. "В этих государственных процессах стороной является не он, а государство, поэтому государство пойдет представлять какой-нибудь другой прокурор", — пояснил Каллас.

В прошлом году Эвестус был удостоен титула лучшего прокурора года.

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