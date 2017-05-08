Госпрокурор: признанный виновным в преступлении против государства Зинченко раскаивается

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным 30-летнего Артема Зинченко в преступлении против Эстонской Республики и приговорил к пяти годам лишения свободы. По словам госпрокурора Инны Омблер, прокуратура удовлетворена вынесенным решением, поскольку Зинченко был готов давать показания и раскаивается.

Согласно обвинениям, Главное разведывательное управление России (ГРУ) завербовало Зинченко в 2009 году, и начиная с 2013 года до своего задержания он активно участвовал в агентурно-оперативной работе ведомства, направленной на подрывание безопасности Эстонии.

Работа Зинченко заключалась в основном в сборе данных об объектах госзашиты и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Кроме того, он собирал данные, к примеру, о передвижении техники союзников Сил обороны и Кайтселийт на территории страны и приобретал в Эстонии для ГРУ различные предметы (например, средства связи).