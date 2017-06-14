Госпрокурор: подозреваю, что Сависаар не соблюдает рекомендации врача

После сегодняшнего очень короткого заседания по делу обвиняемого во взяточничестве Эдгара Сависаара ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус сказал Delfi, что, несмотря на сегодняшний вызов для подсудимого скорой, он не видит оснований для проведения новой экспертизы состояния здоровья последнего.

В связи с сегодняшними событиями прокурору не удалось выступить в суде с речью, обзором обвинений, доказательств и дальнейших процессуальных прогнозов. ”Остается надеяться, что 8 августа мы сможем продолжить”, — сказал Эвестус.

По его мнению, Сависаар мог не выполнять предписания врачей, вследствие чего, например, как раз и могло подняться давление и участиться пульс. „У меня как у прокурора есть серьезные подозрения относительно того, что Эдгар Сависаар продолжает не соблюдать рекомендации своего лечащего врача. Либо лечащий врач не дает правильных указаний. И что до щадящего режима и соблюдения рекомендаций далеко”, — сказал Эвестус, подчеркнув, однако, что специальными медицинскими знаниями он не обладает. По его словам, нет оснований полагать, что за одну ночь здоровье Сависаара настолько ухудшилось, что необходима новая экспертиза.

„Все вчерашнее дает основания полагать, что здоровье Сависаара во многом зависит от него самого”, — уверен Эвестус.

Прокурор отметил, что бригада скорой помощи часто забирает пациентов в больницу для проведения дополнительных проверок и что это достаточно распространенная практика, хотя дождаться вердикта больницы относительно необходимости длительного лечения все же нужно.