Госпрокурор — о суде над Сависааром: завтра станет ясно, сможем ли мы продолжать

Ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус после первого заседания по делу Эдгара Сависаара сказал Delfi, что надеется, что завтра все-таки удастся начать обсуждение по существу.

„Сегодня Эдгар Сависаар был на месте в суде. Во врачебной помощи он не нуждался, поэтому в определенном смысле можно сказать, что, может, речь и идет о попытке выиграть время. Но я думаю, что не совсем правильно утверждать это до обнародования мнения эксперта, что будет сделано завтра. Он нам все разъяснит, и только тогда станет ясно, сможем ли мы продолжать”, — сказал Эвестус.

”Надеюсь, что когда завтра будут устранены все неясности, все будут готовы продолжить судебное расследование в зале и никто не уйдет. Поэтому надеюсь, что тактики затягивания за этим не стоит, и уже завтра процесс будет запущен так, как мы надеялись сегодня”, — подчеркнул прокурор.