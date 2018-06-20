20.06.2018, 14:40

Госпрокуратура оспорила постановление суда о закрытии дела в отношении Эдгара Сависаара

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rus.delfi.ee
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“Prokuratuuri padrunisalv on juba tühjaks jooksnud,” teatas Edgar Savisaar mullu septembris oma Facebooki-lehel ning avaldas kahtlust, kas tunnistajate ütlused on küllalt kaalukad, et rahva poolt valitud ja legitiimselt määratud linnapea kaheks aastaks am
“Prokuratuuri padrunisalv on juba tühjaks jooksnud,” teatas Edgar Savisaar mullu septembris oma Facebooki-lehel ning avaldas kahtlust, kas tunnistajate ütlused on küllalt kaalukad, et rahva poolt valitud ja legitiimselt määratud linnapea kaheks aastaks amRAUNO VOLMAR

5 июня Харьюский уездный суд вынес постановление о закрытии дела о коррупции и экономических преступлениях в отношении Эдгара Сависаара со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.

Несмотря на то, что уездный суд назвал свое постановление окончательным, Государственная прокуратура с этим не согласилась. Прокуратура отмечает, что все две предыдущие экспертизы здоровья установили, что Сависаар в состоянии участвовать в заседаниях.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сказал, что решение о прекращении дела по своей сути не обосновано и что суду следует ”особенно убедительно” объяснить исключение из процесса основного подозреваемого.

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