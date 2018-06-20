Госпрокуратура оспорила постановление суда о закрытии дела в отношении Эдгара Сависаара

5 июня Харьюский уездный суд вынес постановление о закрытии дела о коррупции и экономических преступлениях в отношении Эдгара Сависаара со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.

Несмотря на то, что уездный суд назвал свое постановление окончательным, Государственная прокуратура с этим не согласилась. Прокуратура отмечает, что все две предыдущие экспертизы здоровья установили, что Сависаар в состоянии участвовать в заседаниях.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус сказал, что решение о прекращении дела по своей сути не обосновано и что суду следует ”особенно убедительно” объяснить исключение из процесса основного подозреваемого.