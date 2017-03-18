Госпошлина на автомобили будет зависеть от возраста транспортного средства и показателя СО2

С нового года в Эстонии вводится новая госпошлина при регистрации автомобилей, размер которой будет зависеть от технических данных и возраста автомобиля. В полном размере госпошлину надо будет оплатить при покупке автомашин не старше 3-х лет, пишет rus.err.ee.
Для автомобилей старше 4-х лет плата будет уменьшаться на 10% за каждый год. Так, для автомобиля, прослужившего 11 лет, размер госпошлины будет равен 20% от основной ставки. Для всех автомобилей, чей возраст еще больше, размер пошлины также будет составлять 20% от базовой ставки.
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