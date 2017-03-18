Госпошлина на автомобили будет зависеть от возраста транспортного средства и показателя СО2

Kasutatud autod Foto: Tiit Blaat

С нового года в Эстонии вводится новая госпошлина при регистрации автомобилей, размер которой будет зависеть от технических данных и возраста автомобиля. В полном размере госпошлину надо будет оплатить при покупке автомашин не старше 3-х лет, пишет rus.err.ee.