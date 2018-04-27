27.04.2018, 15:00

Госпиталям Луганска и Донецка потребовалась помощь Эстонии

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rus.delfi.ee
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UKRAINE-CRISIS
Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Больницам Луганска и Донецка требуется новое медицинское оборудование. С просьбой помочь в его приобретении власти Украины обратились и к Эстонии, передает rus.err.ee.

Об этом говорится в письме, которое на этой неделе поступило из посольства Украины в Таллинне в Министерство социальных дел.

В нем отмечается, что госпитали в числе прочего нуждаются в переносных аппаратах ультразвуковой диагностики, аспираторах, электрокардиографах и другом оборудовании.

Готова ли Эстония оказать дружественной стране такую гуманитарную помощь?

"Обращение посольства Украины поступило в министерство 25 апреля и будет рассмотрено в течение месяца", — прокомментировал корреспонденту портала rus.err.ee советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Иван Лаврентьев.

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