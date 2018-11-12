Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности

После объединения трех ведомств в 2010 году в департаменте насчитывалось 6000 работников. Бюджет учреждения составлял около 220 млн евро.

Отмечается, что количество работников постоянно уменьшается. В начале этого года в PPA трудилось примерно на 1100 человек меньше, чем в 2010 году. Также увеличился средний возраст работников: с 39 до 41 года. Поскольку тенденция продолжается, то через десять лет PPA придется столкнуться с массовым выходом работников на пенсию.

Riigikontroll

Несмотря на то, что в последние годы департаменту из госбюджета было выделено существенное количество средств на повышение зарплат, как средняя зарплата в публичном секторе, так средняя зарплата в целом по стране росли быстрее, чем в данном ведомстве. Если в прошлом году зарплата в публичном секторе была на 49% больше, чем в 2008 году, то в PPA этот показатель составлял всего 32%. Выделенными департаменту средствами из бюджета этого года брешь закрыть не получилось, поэтому проектом бюджета следующего года предусмотрено увеличение выделяемых на рост зарплаты средств примерно на 10%. При этом следует учитывать, что средние зарплаты в публичном секторе и в целом по стране тоже будут расти.