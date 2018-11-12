12.11.2018, 14:40

Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности

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rus.delfi.ee
EST 7
Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности
Foto: Veiko Vares

В своем отчете об использовании и сохранении государственного имущества Государственный контроль отмечает, что уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность Департамента полиции и погранохраны (PPA) исполнять свои обязанности. По оценке госконтроля, одной из причин сложившейся ситуации является то, что департамент не поспевает за зарплатами публичного сектора в частности и темпами роста средней зарплаты в целом.

После объединения трех ведомств в 2010 году в департаменте насчитывалось 6000 работников. Бюджет учреждения составлял около 220 млн евро.

Отмечается, что количество работников постоянно уменьшается. В начале этого года в PPA трудилось примерно на 1100 человек меньше, чем в 2010 году. Также увеличился средний возраст работников: с 39 до 41 года. Поскольку тенденция продолжается, то через десять лет PPA придется столкнуться с массовым выходом работников на пенсию.

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Несмотря на то, что в последние годы департаменту из госбюджета было выделено существенное количество средств на повышение зарплат, как средняя зарплата в публичном секторе, так средняя зарплата в целом по стране росли быстрее, чем в данном ведомстве. Если в прошлом году зарплата в публичном секторе была на 49% больше, чем в 2008 году, то в PPA этот показатель составлял всего 32%. Выделенными департаменту средствами из бюджета этого года брешь закрыть не получилось, поэтому проектом бюджета следующего года предусмотрено увеличение выделяемых на рост зарплаты средств примерно на 10%. При этом следует учитывать, что средние зарплаты в публичном секторе и в целом по стране тоже будут расти.

В качестве положительного момента госконтроль отмечает рост с 2015 года зарплат патрульных полицейских, который в последние годы сумел опередить рост средней по стране зарплаты. Это помогло PPA замедлить сокращение числа работников. В PPA трудится около 500, то есть 10% патрульных полицейских. Их средняя зарплата вместе с переработками в этом году составила 1359 евро.

В своем рапорте за 2016 год госконтроль отметил, что несмотря на то, что объединение ведомств позволило оптимизировать расходы, тщательного анализа проблемы уменьшения персонала и связанных с этим рисков для внутренней безопасности не проводилось. С того времени мнение госконтроля не изменилось.

В последнее время проблеме персонала PPA уделялось много внимания, благодаря чему удалось замедлить утечку кадров, но не остановить. Госконтроль по-прежнему придерживается мнения о необходимости тщательного анализа.

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