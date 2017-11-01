01.11.2017, 18:52

Госконтроль сократил главного контролера

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rus.delfi.ee
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Госконтроль сократил главного контролера
HEAD AEGA! Riigikontrollist lahkuvad nii Tarmo Olgo (esiplaanil) kui ka tema ülemus Alar Karis.

Избранный новым главой Эстонского национального музея государственный контролер Алар Карис не единственный руководитель и специалист, покинувший в этом году Государственный контроль, пишет Eesti Ekspress.

В сентябре этого года Карис сократил своего подчиненного, главного контролера Тармо Олго, в связи со структурными изменениями.

В начале мая этого года неожиданно был прекращен договор и с советником Кайдо Кама. Поговаривают, что причиной стали не очень хорошие отношения последнего с Карисом и его острая критика политики правительства в области лесоводства.

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