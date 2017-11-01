Госконтроль сократил главного контролера

Избранный новым главой Эстонского национального музея государственный контролер Алар Карис не единственный руководитель и специалист, покинувший в этом году Государственный контроль, пишет Eesti Ekspress.

В сентябре этого года Карис сократил своего подчиненного, главного контролера Тармо Олго, в связи со структурными изменениями.

В начале мая этого года неожиданно был прекращен договор и с советником Кайдо Кама. Поговаривают, что причиной стали не очень хорошие отношения последнего с Карисом и его острая критика политики правительства в области лесоводства.