Госконтроль изучил как местные власти рекламируют себя на бюджетные деньги, и пришел к неутешительным выводам

2) В основной части содержались только статьи, ориентированные на похвалы в адрес кандидата. В общей сложности в 2 местных самоуправлениях, в 3 информационных бюллетенях волости или города и в 9 случаях. В статье однозначно доминировала положительная характеристика кандидата (как хорошего человека), и другое содержание в статье отсутствовало. Исключительно положительная характеристика зачастую была разноплановой и представленной в высказываниях различных лиц.

3) Несбалансированная критика политических конкурентов. Данная проблема являлась наиболее распространенной. Данные случаи были зафиксированы в общей сложности в 9 местных самоуправлениях, в 14 информационных бюллетенях волости или города и в 118 статьях или карикатурах. Односторонняя критика политических конкурентов находящихся у власти лиц, которая в буквальном смысле их порочит, представляет их как слабых личностей или формирует в их отношении отрицательный образ другим способом, создавая, таким образом, недобросовестную конкуренцию.

Обосновать такие сообщения потребностями, следующими из обязанностей самоуправления, нельзя, и размещение таких сообщений не обусловлено общественными интересами. В отношении частоты таких проявлений, наиболее проблемными являлись информационные бюллетени Таллинна и Локса.

Кроме этого в ходе аудита были установлены случаи сообщений, находящих на грани или в т.н. ”серой зоне”, в которых присутствовали признаки политической мотивации, но в отношении которых, тем не менее, связь с потребностями самоуправления исключить было нельзя.

Примерами этого могут служить случаи необычного повышения активности отражения руководителя местного самоуправления перед выборами (например, непосредственно перед выборами внезапно появляются статьи с мнениями руководителей местных самоуправлений, которые ранее не публиковались, или такие статьи впервые сопровождаются портретной фотографией, или в одном номере издания руководитель самоуправления отражается одновременно на нескольких фотографиях), публикуемые перед выборами обзоры рабочих достижений находящихся у власти лиц за срок их избрания, неоднократные похвалы в адрес руководителя самоуправления в обычных информационных материалах, одобрение государственно-политических позиций политического объединения, находящегося у власти в данном самоуправлении.

Госконтроль рекомендовал всем финансирующим информационные бюллетени местным самоуправлениям создать внутренний свод правил для уменьшения соответствующих рисков. В числе прочего Госконтроль рекомендовал организовать надзор, например, сформировать действующую при газете независимую коллегию, которая следила бы за содержанием газеты. В некоторых самоуправлениях это уже было сделано. В коллегии также должны быть представлены члены оппозиции и независимые эксперты.

Из 65 местных самоуправлений, которые ответили на отчет Госконтроля, принципиальное согласие с реализацией данной рекомендации выразили 42 самоуправления (65%).

Таллинн и Локса, в отношении которых Госконтроль установил наибольшее количество проблемных статей, не согласились с большей частью замечаний Госконтроля, которые касались данных самоуправлений. Мэр Таллинна в своем письменном ответе отметил, что Госконтроль взял на себя роль государственного цензора. ”Такая тенденция, при которой учреждения государственной власти начинают оценивать политическую корректность и годность образа мышления, выраженные во мнениях журналистов и сообщениях, приводимых в периодических изданиях, была бы опасной”, — посчитал мэр.

Мнение Госконтроля совпадает с позицией Союза газет Эстонии, согласно которой издания местных самоуправлений не могут считаться газетами. В качестве обеспечивающего независимость принципа, Кодекс журналистской этики также исключает возможность считать журналистами работающих в данных изданиях лиц, так как журналист не может быть служащим учреждения или института, который отражается в издании.

Ранее Госконтроль рассматривал деятельность местных самоуправлений по информированию в аудите 2015 года ”Использование предназначенных для рекламы и коммуникации денег в волостях и городах”, который был главным образом посвящен информационной деятельности местных самоуправлений посредством телевидения, радио и наружных носителей информации.

Было обнаружено множество рекламных клипов и плакатов, на которых за деньги местного самоуправления необоснованно демонстрировались конкретные политики или партии. В тот раз Госконтроль отметил, что город Таллинн финансировал из своего бюджета сообщения, которые на фоне местных выборов 2013 года могли трактоваться как предвыборная реклама политиков или партий. По оценке Госконтроля, из городского бюджета Таллинна на сообщения, которые могли трактоваться как предвыборная реклама, в 2013 году было выделено примерно 337 000 евро.