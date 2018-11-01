Госконтроль: из-за длинных очередей к врачам пациенты все больше обращаются в отделение экстренной медицины

В общей сложности в 2017 году доля таких пациентов, которые обратились в EMO в состоянии, как правило, не предполагающем оказания экстренной помощи, и которые должны были бы получить помощь на другом уровне медицинского обслуживания, составила 57%.

Перегруженность отделений EMO привела к положению, при котором примерно в каждом пятом случае не удалось вовремя определить, насколько опасно состояние пациента, а в каждом десятом случае пациент не попал к врачу в течение предусмотренного времени. Состояние здоровья части этих пациентов было опасно для жизни или потенциально опасно для жизни.

В системе здравоохранения EMO — самый дорогой вариант лечения пациентов. Например, в отделении EMO Северо-Эстонской региональной больницы и в Клинике Тартуского университета при обращении с легкими проблемами со здоровьем затрачивается примерно в четыре раза больше средств, чем в среднем при приеме у семейного врача. ЕМО делает более затратными прием врача-специалиста и проводимые там дополнительные обследования и процедуры.

В 2017 году сумма счетов за лечение в EMO составила, в общей сложности, около 153 миллионов евро. В том же году на помощь семейных врачей было израсходовано 114 миллионов евро.

Аудит показал, что такое положение возникло по следующим причинам:

Неровное качество и доступность помощи семейного врача. 40% обращающихся в ЕМО с более легкими жалобами привели в качестве причины обращения в ЕМО то, что они не смогли вовремя попасть на прием к семейному врачу. 25% по разным причинам не пожелали обращаться к семейному врачу. Кроме того, в Эстонии мало семейных врачей, которые проводят прием вне рамок рабочего времени, — в целом 9%. При этом они распределены по Эстонии неравномерно. Например, в 2017 году прием вне рамок рабочего времени отсутствовал почти в половине уездов Эстонии, а также в наиболее крупных городах, например, Тарту и Пярну.

В то же время, статистика показывает, что из пациентов с более легкими жалобами около 60% обращается в EMO в рабочие дни в период с 8 до 18 часов, когда центры семейных врачей в основном открыты, и пациент мог бы обратиться к семейному врачу.

В ходе оценки качества практики семейных врачей в 2017 году выяснилось, что более высокому уровню соответствует 43% практик семейных врачей. Остальные семейные врачи остались на более низком уровне или еще не были оценены. Несмотря на то, что оценки проводятся с 2009 года, до сих пор ни разу не оценивались около 1/3 практик семейных врачей, т.е. нет информации о том, на каком уровне они находятся.

Одновременно в ходе аудита неровное качество семейных врачей было подтверждено результатами экспертной работы Эстонского общества врачей экстренной медицины — около пятой части случаев представляли собой обращения пациентов в EMO с болью в спине, гипертонией или инфекциями нижних дыхательных путей, прежняя работа семейных врачей которых оказалась недостаточной. Например, семейный врач не направил пациента дальше к врачу-специалисту, на необходимое обследование или не выписал лекарство. В большинстве случаев действия семейного врача все же были достаточными.

В случае если пациент не получает помощи у семейного врача, он ищет ее в другом месте. В нынешней системе здравоохранения проще и быстрее обратиться в EMO.

Непокрытая потребность в специальной врачебной помощи влечет за собой длинные очереди к врачам. Финансирование специальной врачебной помощи не покрывает потребности людей в лечении. В 2018 году, согласно расчетам Больничной кассы, зафиксировано в общей сложности 245 000 не получивших финансирования лечебных случаев. По оценке Больничной кассы, это случаи, когда человеку надо было обратиться к врачу, но у Больничной кассы не было денег, чтобы заплатить за это. На покрытие потребностей в лечении в нынешнем году не хватает 52 миллионов евро.

Данные же Евростата отражают то, сколько людей считает, что они по причине длинных очередей не попали вовремя на прием к врачу — в Эстонии этот субъективный показатель самый высокий в Европе. Длинные очереди на лечение являются одной из причин обращения в EMO.