01.11.2018, 07:00

Госконтроль: из-за длинных очередей к врачам пациенты все больше обращаются в отделение экстренной медицины

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rus.delfi.ee
EST 1
TÜ Kliinikumi EMOs
Foto: Hendrik Osula

По оценке Госконтроля, нерешенные проблемы в семейной медицине и помощи врачей-специалистов привели к ситуации, когда в отделения, предназначенные для оказания экстренной помощи (EMO), обращается все больше людей, которые, как правило, в экстренной помощи не нуждаются.

В 2017 году такие пациенты составляли уже более половины всех обратившихся. Люди должны получать помощь, прежде всего, у семейного врача, поскольку так можно было бы снизить нагрузку и уменьшить очереди ожидания в EMO, а также сэкономить расходы — лечение более легких заболеваний в EMO, в среднем, более чем вчетверо дороже по сравнению с лечением у семейного врача.

Нормализации положения препятствуют, прежде всего, неровный уровень и доступность помощи семейного врача, длинные очереди к врачам-специалистам, недостаточные и непродуманные информационно-технологические решения, а также различные позиции и уровень информированности пациентов.

В 2017 году в Эстонии зафиксировано около 462 000 обращений в EMO, что на 13% больше, чем в 2010 году. Обратившихся было примерно 300 000, т.е. каждый четвертый житель Эстонии. Около 5% обращений составили обращения пациентов в опасном для жизни положении.

В 8 отделениях EMO из 19, на основе анкетного опроса было установлено, что из остальных обращений, за исключением травм и обращений детей, в 49% случаев речь шла о медицинской проблеме, с которой пациенту мог помочь семейный врач. В 2010 году таких случаев было меньше — 39%.

В прошлом году, например, в отделении EMO Северо-Эстонской региональной больницы доля пациентов, обратившихся в EMO с более легкими проблемами со здоровьем, которые могли бы получить помощь у семейного врача, составила 55%.

В общей сложности в 2017 году доля таких пациентов, которые обратились в EMO в состоянии, как правило, не предполагающем оказания экстренной помощи, и которые должны были бы получить помощь на другом уровне медицинского обслуживания, составила 57%.

Перегруженность отделений EMO привела к положению, при котором примерно в каждом пятом случае не удалось вовремя определить, насколько опасно состояние пациента, а в каждом десятом случае пациент не попал к врачу в течение предусмотренного времени. Состояние здоровья части этих пациентов было опасно для жизни или потенциально опасно для жизни.

В системе здравоохранения EMO — самый дорогой вариант лечения пациентов. Например, в отделении EMO Северо-Эстонской региональной больницы и в Клинике Тартуского университета при обращении с легкими проблемами со здоровьем затрачивается примерно в четыре раза больше средств, чем в среднем при приеме у семейного врача. ЕМО делает более затратными прием врача-специалиста и проводимые там дополнительные обследования и процедуры.

В 2017 году сумма счетов за лечение в EMO составила, в общей сложности, около 153 миллионов евро. В том же году на помощь семейных врачей было израсходовано 114 миллионов евро.

Аудит показал, что такое положение возникло по следующим причинам:

Неровное качество и доступность помощи семейного врача. 40% обращающихся в ЕМО с более легкими жалобами привели в качестве причины обращения в ЕМО то, что они не смогли вовремя попасть на прием к семейному врачу. 25% по разным причинам не пожелали обращаться к семейному врачу. Кроме того, в Эстонии мало семейных врачей, которые проводят прием вне рамок рабочего времени, — в целом 9%. При этом они распределены по Эстонии неравномерно. Например, в 2017 году прием вне рамок рабочего времени отсутствовал почти в половине уездов Эстонии, а также в наиболее крупных городах, например, Тарту и Пярну.

В то же время, статистика показывает, что из пациентов с более легкими жалобами около 60% обращается в EMO в рабочие дни в период с 8 до 18 часов, когда центры семейных врачей в основном открыты, и пациент мог бы обратиться к семейному врачу.

ТОП

В ходе оценки качества практики семейных врачей в 2017 году выяснилось, что более высокому уровню соответствует 43% практик семейных врачей. Остальные семейные врачи остались на более низком уровне или еще не были оценены. Несмотря на то, что оценки проводятся с 2009 года, до сих пор ни разу не оценивались около 1/3 практик семейных врачей, т.е. нет информации о том, на каком уровне они находятся.

Одновременно в ходе аудита неровное качество семейных врачей было подтверждено результатами экспертной работы Эстонского общества врачей экстренной медицины — около пятой части случаев представляли собой обращения пациентов в EMO с болью в спине, гипертонией или инфекциями нижних дыхательных путей, прежняя работа семейных врачей которых оказалась недостаточной. Например, семейный врач не направил пациента дальше к врачу-специалисту, на необходимое обследование или не выписал лекарство. В большинстве случаев действия семейного врача все же были достаточными.

В случае если пациент не получает помощи у семейного врача, он ищет ее в другом месте. В нынешней системе здравоохранения проще и быстрее обратиться в EMO.

Непокрытая потребность в специальной врачебной помощи влечет за собой длинные очереди к врачам. Финансирование специальной врачебной помощи не покрывает потребности людей в лечении. В 2018 году, согласно расчетам Больничной кассы, зафиксировано в общей сложности 245 000 не получивших финансирования лечебных случаев. По оценке Больничной кассы, это случаи, когда человеку надо было обратиться к врачу, но у Больничной кассы не было денег, чтобы заплатить за это. На покрытие потребностей в лечении в нынешнем году не хватает 52 миллионов евро.

Данные же Евростата отражают то, сколько людей считает, что они по причине длинных очередей не попали вовремя на прием к врачу — в Эстонии этот субъективный показатель самый высокий в Европе. Длинные очереди на лечение являются одной из причин обращения в EMO.

Система финансирования семейных врачей и врачей-специалистов способствует большому количеству визитов в EMO. Больницы заинтересованы в том, чтобы получить наибольшую часть денег, которую позволяет получить объем договора, и обращения в EMO являются одним из способов достижения этого. Если пациент обращается в EMO с простой проблемой, по сути, относящейся к компетенции семейного врача, больница все равно получает плату за услугу, т.е. за прием врача-специалиста. Таким образом, у больниц нет денежной мотивации сокращать количество обращений в EMO. Но все же следует учитывать, что чем больше денег медицинского страхования затрачивается на визиты в EMO, тем меньше остается для планового лечения, что, в свою очередь, становится причиной длинные очередей к врачам.

Семейные врачи финансируются по подушному принципу. Доход семейного врача не зависит от того, примет ли он, и как быстро, пациента с острой проблемой со здоровьем, или как часто и с какими проблемами пациенты из его списка обращаются в EMO. Иными словами, у семейных врачей нет денежной мотивации предотвращать визиты пациентов своего списка в EMO, потому что если пациент лечится в другом месте, семейный врач не теряет в деньгах и экономит свое рабочее время.

Представители многих больниц указали в ходе аудита, что на их участке обслуживания есть семейные врачи, которые направляют своих пациентов в EMO, несмотря на то, что состояние здоровья пациента не дает оснований для этого.

Поэтому стороны системы здравоохранения не заинтересованы в том, чтобы сократить обращения с легкими проблемами со здоровьем в EMO.

Недостаточно эффективные информационные системы мешают сотрудничеству семейных врачей и ЕМО в лечении пациентов. При нынешней организации здравоохранения семейный врач не получает извещения о том, что его пациент обратился в EMO. Семейный врач узнает о визите пациента из своего списка в EMO только тогда, когда пациент или его близкий сообщит врачу об этом. При отсутствии необходимой информации семейный врач не может после визита пациента в ЕМО в нужный момент вмешаться и назначить пациенту необходимое последующее лечение. Также принимающий пациента врач ЕМО не всегда имеет возможность получить обзор ранее проведенных обследований пациента, процедур или назначенной схемы лечения, поскольку информация поступает в информационную систему здравоохранения с задержкой.

Извещение пациентов не осуществляется системно. Поведение клиентов при посещении EMO, а также до и после этого указывает на слабую информированность о том, куда обращаться со своими проблемами со здоровьем и надо ли вообще обращаться.

Например, часть пациентов, обратившихся в EMO с более легкими проблемами, не знала, что семейный врач мог бы им помочь. Одновременно они не знали и того, что на прием к семейному врачу также можно идти в экстренном порядке. Если исключить травмы и отравления, то из обратившихся с другими проблемами в течение года ни разу не посещали семейного врача до визита в EMO 11% пациентов, а через год после визита 12% пациентов.

Таким образом, и после визита в ЕМО часть пациентов не обращается за последующим лечением к семейному врачу и не соблюдает предложенную схему лечения. Из экспертизы, проведенной Эстонским обществом врачей экстренной медицины, выяснилось, что предшествующее обращению пациентов в ЕМО с болью в спине, гипертонией или инфекцией нижних дыхательных путей поведение в отношении здоровья (в т.ч. посещение семейного врача и врача-специалиста, прием лекарств, прохождение исследований) было недостаточным в 49% случаев. Поведение в отношении здоровья после посещения ЕМО было недостаточным в 34% случаев.

Нынешняя организация здравоохранения оставила разъяснительную работу о том, с какими проблемами следует обращаться в EMO, в основном, врачу, медсестре или медицинскому учреждению. Поэтому рекомендации вытекают, скорее, из специфики персонала и организации труда в конкретном учреждении. Необходимо системное информирование, чтобы пациент получал одинаковую информацию со всех уровней системы здравоохранения.

Лица без медицинского страхования поступают в ЕМО с более трудным состоянием здоровья, поэтому их лечение более затратно. Поскольку для людей без медицинского страхования доступ к другому врачу ограничен, они часто обращаются в ЕМО только тогда, когда проблема со здоровьем усугубилась. Поэтому лечение лиц без медицинского страхования обходится дороже. По данным Больничной кассы, в 2017 году средняя стоимость их амбулаторного лечения в EMO была примерно на 27% (84 евро против 66 евро) и стационарного лечения госпитализированных из EMO пациентов примерно на 33% (2395 евро против 1803 евро) выше, чем у имеющих медицинское страхование лиц.

Комментируя результаты аудита, государственный контролер Янар Хольм сказал:

”Лечение пациента в отделении экстренной медицины при нынешней системе здравоохранения является самым дорогим способом лечения. Иными словами, отделение экстренной медицины превратилось в место решения проблем других уровней системы здравоохранения, но более дорогим способом.

Решения, способствующие тому, чтобы отделение экстренной медицины предлагало, прежде всего, неотложную помощь, лежат в плоскости других уровней системы здравоохранения и не всегда связаны с выделением дополнительных денежных средств. Необходимо сократить время ожидания приема врача-специалиста, используя больше э-консультаций и применяя единую дигитальную-регистратуру; следует повысить качество помощи семейного врача, привлекая менторов, которые помогли бы практикам семейных врачей с более низким уровнем; создание новых медицинских центров даст возможность продлить в соответствии с необходимостью время их работы по вечерам в рабочие дни и, краткосрочно, по выходным.

Нельзя оставлять без внимания и информированность пациентов и направление их поведения. Одной из возможностей здесь является консультирование пациентов с легкими проблемами по телефону до обращения в отделение экстренной медицины, чтобы направить их в подходящее отделение экстренной медицины, к семейному врачу или дать инструкции, как найти решения проблемы со здоровьем.

Первым условием реализации этих решений является взятие Министерством социальных дел вместе с Эстонской больничной кассой на себя ведущей роли в управлении развитием системы здравоохранения”.

Информация по теме


  • В Эстонии 19 отделений экстренной медицины (EMO), которые находятся при больницах в соответствии с программой развития больничной сети. EMO предусмотрены для экстренных случаев — если речь идет об остром заболевании, травме или отравлении.
  • В 2017 году EMO посетили около 300 000 пациентов, которые обратились туда в общей сложности около 462 000 раз.
  • 80% пациентов после визита в EMO направляются домой и 19% госпитализируются.
  • Из пациентов с более легкими жалобами около 60% обратились в EMO в рабочие дни в период 8–18.

Госконтроль оценивал в ходе проведения аудита,
обращаются ли в EMO пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи;
получили ли обратившиеся в EMO пациенты до обращения своевременную и необходимую врачебную помощь;
получили ли пациенты после обращения в EMO в случае необходимости своевременную и необходимую последующую помощь.

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