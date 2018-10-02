02.10.2018, 21:10

Госконтроль интересуется, не разбазариваются ли часом деньги при обустройстве восточных рубежей

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
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Piiriehitus soisel alal
Piiriehitus soisel alalFoto: Argo Ingver

Госконтроль приступил к составлению обзора: как проходит подготовка к обустройству восточной границы Эстонии. Хотят убедиться, что все будет сделано с учетом лучшего соотношения цены и качества.

”Цель обзора — выяснить, какие критерии, установленные МВД и Департаментом полиции и погранохраны, являются основанием для обустройства восточной границы, какие альтернативные новые решения были проанализированы в период с 2014 по 2018 годы, каковы были критерии, положенные в основу выбора между альтернативными решениями, а также как все это вместе обеспечит то, что восточная граница будет выстроена в соответствии с оптимальным соотношением цены и качества”, — значится в информационном письме от Госконтроля.

Помнится, весной выяснилось, что благоустройство этой местности обойдется аж в 2,5 раза дороже, нежели предполагалось изначально. Тогда речь шла о 79 миллионах, сейчас — на 118 миллионов дороже.

По словам пресс-секретаря Госконтроля Тоомаса Маттсона, смысл данной инициативы — дать и Рийгикогу, и общественности как можно больше сведений.

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