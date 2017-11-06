Госконтроль и канцлер права: государство нарушает закон, используя деньги Больничной кассы и Кассы по безработице

В своем ежегодном рапорте Госконтроль обращает внимание на то, что государство систематически нарушает закон, используя средства Больничной кассы и Кассы по безработице для совершения государственных выплат.

Причина создавшейся ситуации кроется в том, что средства этих двух ведомств объединены с государственными резервами.

Доля правительства в ликвидных резервах была исчерпана осенью 2015 года. По состоянию на конец мая 2017 года правительство для покрытия своих расходов и обязательств использовало около 500 млн евро средств Кассы по безработице и Больничной кассы, которые с 2012 года хранятся в госказне и которые правительство в любой момент должно быть готово предоставить для обеспечения фондов социального страхования.

Поскольку Министерство финансов придерживается отличного от Госконтроля мнения, то к разрешению ситуации была привлечена канцлер права Юлле Мадизе, которая встала на сторону Госконтроля и отметила, что если Рийгикогу желает позволить подобное использование средств, то это следует четко прописать в законе и привести в соответствие правовые акты.