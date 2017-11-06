Госконтроль: депутатам станет еще сложнее разобраться в бюджете

Ежегодный рапорт Государственного контроля отмечает, что каждый год государственный бюджет расписывается все менее детально, а участие Рийгикогу в его составлении уменьшается.

Общая тенденция движется в сторону уменьшения права контроля со стороны Рийгкиогу, а принятый летом этого года новый закон о госбюджете еще более усугубит проблему. Например, далее утверждение экономической целесообразности расходов перейдет от Рийгикогу министру соответствующей сферы.

Также отмечается падение качества объяснительной записки государственного бюджета. С одной стороны в ней четко не расписываются существенные расходы, а с другой — незначительные в размере нескольких сотен евро порой приводятся с бессмысленной точностью.

Поскольку новый закон предполагает наличие в объяснительной детальной информации, ее качество должно подниматься, а не падать. Также должно быть конкретно указано, кто отвечает за использование денег.

С 2020 года государство планирует перейти на функциональный бюджет, где будет вестись планирование и учет результатов по определенным областям деятельности. По мнению Министерства финансов, это позволило бы получить обзор того, сколько денег уходит на достижение конкретных целей, но на практике все может пойти на совсем так. Вторая проблема состоит в уменьшении влияния Рийгикогу, ведь правительство будет само решать, какие области являются функциональными, и формировать их по своему усмотрению. И последний камень преткновения — трудности при сравнении госбюджетов, составленных на основании разных методик, так как, по мнению госконтроля, депутаты и так испытывают сложности с пониманием технически сложного бюджета.