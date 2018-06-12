Госконтроль: безопасность доверенных самоуправлениям данных надлежащим образом не обеспечена

Аудит Госконтроля показал, что безопасность доверенных аудитированным самоуправлениям данных надлежащим образом не обеспечена: риски, связанные с ИТ-защитой, не осознаются, поэтому плохо выполняются и установленные государством требования, хотя к настоящему времени они действуют уже почти 10 лет. Ожидаемого развития не обеспечили ни информационная деятельность государства, ни финансовая поддержка, сообщает Госконтроль.
Ни в одном из аудитированных самоуправлений не была оценена потребность в защите информации, содержащейся в их базах данных. В некоторых самоуправлениях имеются сложности с применением мер безопасности даже самой низкой степени защиты. Во многих местах ИТ-пользователям необдуманно предоставлены неограниченные права, часто отсутствовал и обзор, кто и к чему вообще имеет доступ, управление паролями было неудовлетворительным, установка патчей часто была предоставлена пользователям, легальность программного обеспечения в рабочих компьютерах не проверялась. Комментируя результаты аудита, государственный контролер Янар Хольм сказал: ”В отношении некоторых местных самоуправлений у аудиторов Госконтроля создалось впечатление, что они напоминают ”дикий Запад”, куда слухи о действующих в Эстонии требованиях к содержанию инфосистем еще не дошли”.