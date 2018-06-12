Госконтроль: безопасность доверенных самоуправлениям данных надлежащим образом не обеспечена

Связанные с ИТ-защитой риски по-прежнему не осознаются, хотя существует множество примеров, когда в инфосистемы самоуправлений были совершены препятствующие оказанию услуги хакерские атаки, система была заражена вирусом и повреждены сайты.

Госконтроль пришел к заключению, что общая культура инфозащиты в самоуправлениях низкая как на уровне служащих, так и на уровне руководства. Часто отсутствуют инструкции по обращению со средствами ИТ, работников с ними не знакомили или в реальной жизни их не соблюдают; обучение и информационная работа по исполнению требований ИТ внутри учреждений не проводится. ”Самое большое беспокойство как раз вызывает тот факт, что в местных самоуправлениях аудиторы встретили и таких ответственных чиновников, для которых необходимость применения системы защитных мер, в т. ч. необходимость защиты данных, осталась настолько же непонятной, как и инвестиция в туристическую поездку на Марс — нечто далекое, чего в их жизни все равно не произойдет. В то время, когда количество известных случаев киберзащиты в Эстонии уже превышает 10 000 в год, наивно и опасно по-прежнему думать, что ”с нами этого не случится””, — отметил государственный контролер Янар Хольм.

Выяснилось также, что аудитируемые самоуправления не считают себя ответственными за безопасность данных баз данных, размещенных за пределами их учреждения, регистрацию баз данных в системе управления государственной инфосистемы баз данных (RIHA) и за подключение к X-пути, и не требуют этого от услугодателя. Это в какой-то мере объясняет, почему в самоуправлениях отсутствует полный обзор собираемых данных, не проведен анализ их безопасности, предоставляющий право на их сбор процесс согласования не пройден и не учитывается доступность данных из других баз данных. Для граждан, предпринимателей и самих чиновников самоуправлений это часто означает двойную нагрузку по представлению данных.

Причина может заключаться в недостаточном количестве ИТ-специалистов в самоуправлениях. Обычно в небольших самоуправлениях сфера ИТ передана в сферу ответственности специалиста какой-либо другой области, в средних самоуправлениях ИТ-служба состоит максимум из двух специалистов. В основном они способны оказывать техническую поддержку, но специалистов (напр. по инфозащите) мало. При применении системы мер безопасности назначение руководителя по инфозащите или исполняющего его обязанности является обязательным и в самоуправлениях. Поскольку не всегда целесообразно нанимать для этого отдельного человека, то, по мнению Госконтроля, самоуправления могли бы больше сотрудничать с частным сектором или другими самоуправлениями.

Причины проблем можно найти и в действиях государства. Например, Госконтроль установил, что в реальной практике согласования баз данных не проверяется состав данных каждой базы данных, а согласование дается в ходе регистрации т. н. ”коробочного продукта”. Согласно объяснениям Инспекции по защите данных, просмотр каждой регистрации был бы бессмысленной тратой времени, поскольку в целом это то же самое программное решение, которое используют многие учреждения для ведения своих баз данных.