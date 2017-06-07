Госконтроль: антикоррупционный контроль в госфирмах налажен слабо

Многие принадлежащие государству коммерческие товарищества не занимаются предупреждением коррупции на системной основе, что указывает на недостатки в работе их советов, а государство так и не наладило централизованный антикоррупционный контроль в таких фирмах, передает rus.err.ee.

К таким выводам пришел Государственный контроль Эстонии по итогам анализа деятельности всех принадлежащих государству предприятий.

В анализе отмечается, что многие госфирмы не приняли необходимых для предупреждения коррупции системных инструкций. Также указывается на необходимость уделять больше внимания оценке коррупционных рисков и повышению сознательности в сфере предупреждения коррупции.

Большинство фирм не создали для работников возможностей анонимного сообщения о подозрениях в коррупции и не определили программу действий при появлении подозрений в коррупции или выявлении случаев коррупции, включая оповещение правоохранительных органов и общественности.