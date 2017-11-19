Госканцелярия подвела предварительные итоги председательства Эстонии в Совете ЕС

В октябре завершилось большинство мероприятий высокого уровня, которые проходили в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Согласно данным статистики госканцелярии, во время председательства Эстонии в совете ЕС в Kultuurikatel прошло около 10 неофициальных встреч министров ЕС. В общей сложности в здании прошло 36 мероприятий разного масштаба, переадет rus.err.ee.

Аккредитацию на участие в мероприятиях получили около 20 000 человек. Основным мероприятием председательства стал Цифровой саммит, в котором приняли участие 25 лидеров стран ЕС. В общей сложности саммит посетили 1500 человек, в том числе и 400 журналистов.