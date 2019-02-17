17.02.2019, 09:50

Госизменник Херманн Симм подал в суд жалобу на министра юстиции Урмаса Рейнсалу

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rus.delfi.ee
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Urmas Reinsalu EKRE fraktsioonis
Urmas Reinsalu EKRE fraktsioonisFoto: Karin Kaljuläte

Осужденный за государственную измену Херман Симм обратился в адвминистративный суд с жалобой против министра юстиции Урмаса Рейнсалу.

Симм подал жалобу, так как Рейнсалу использовал свое право и отменил решение Тартуской тюрьмы облегчить жизнь Симма, переместив его из закрытого отделения в тюрьму открытого типа. В такой тюрьме заключенный днем свободно перемещаться, режим там менее строгий.

К первому марта Министерство юстиции должно представить суду ответ на жалобу Симма. При этом, как подтвердил сам Рейнсалу, административный суд вправе отменить указ министра.

Сам же Рейнсалу считает, что государственная измена — чрезвычайно серьезное преступление, поэтому наказание за него должно служить предостережением для всех других потенциальных "предателей родины".

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